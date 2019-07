Rockszene Nachrichtenblitz

Mandoki Soulmates präsentieren Video zu „Young Rebels“



Die Mandoki Soulmates haben ein Video zur ersten Singleauskopplung aus ihrem, am 11. Oktober auf den Markt kommenden, Doppelalbum „Living In The Gap + Hungarian Pictures“ veröffentlicht. Damit bekommt der Song „Young Rebels“, der bereits letzte Woche auf den Markt kam, nun auch eine visuelle Ebene. Im Video sind, dem Text entsprechend, diverse Szenarien der Umweltverschmutzung zu sehen gegen die man laut Song als „Rebel“ kämpfen sollte.+++

Folksänger Adam Green mit neuem Video



Der US-amerikanische Singer-Songwriter Adam Green hat soeben seinen Song „Cheating On A Stranger“ veröffentlicht, der eine Singleauskopplung aus seinem Studioalbum „Engine Of Paradise“ ist, das am 6. September auf den Markt kommt. Er selbst beschreibt ihn wie folgt: „In dem Song geht es darum, sich in einer Einöde zu befinden, in einer Art Zweitleben, in dem alles, was Sie wussten, durch Leere ersetzt wird. Du versuchst, diese neue Welt zu umarmen, aber je mehr du sie drückst, desto mehr kommt die Luft heraus.“ Das passende, mittelalterlich anmutende, Video zum Titel entstand unter der Regie von Pete Voelker und kann ab sofort auf allen gängigen Plattformen angeschaut werden.+++

Korn stellen Video zu "You´ll Never Find Me" vor



Ab sofort ist im YouTube-Kanal der US-Alternative-Metal-Band Korn das Musikvideo zu ihrem Song "You´ll Never Find Me" zu sehen. Der Titel ist die so genannte Lead-Single zum neuen Korn-Album "The Nothing", das am 13. September auf den Markt kommen wird. Direkt zum Clip geht es über den Link unten. Heute starten Korn ihre gemeinsame Co-Headliner-Tour mit Alice in Chains durch Nordamerika. Als special guest ist die Band Underoath. Bei einigen Shows werden auch Fever 333 mit von der Partie sein.+++

Alex Mofa Gang: Roman über die Geschichte von Alex?



Mit ihrem aktuellen Album "Ende Offen" hat die Indie-Punk-Pop-Garage-Rock-Band Alex Mofa Gang die Trilogie vom bisherigen Leben und den Erlebnissen ihres Charakters Alex vorerst abgeschlossen. Ein großes Ziel der Band sei es, diese Geschichte irgendwann auch einmal als Roman zu veröffentlichen, verrät Sänger und Gitarrist Sascha Hörold in einem ausführlichen Interview mit unserem Magazin. Dieses Interview veröffentlichen wir in der nächsten Woche. Ebenfalls haben wir erfahren, das bereits gut die Hälfte der Karten für das Jahresabschlusskonzert der Alex Mofa Gang am 21. Dezember im MusikZentrum Hannover verkauft sind. Ein am Ende ausverkauftes Haus ist daher durchaus wahrscheinlich. Am Samstag, dem 27. Juli, tritt die Band beim Rock-am-Deister-Festival in Völksen als Headliner auf.+++

Iggy Pop bringt "Free" heraus



Iggy Pop, gern auch als "Godfather Of Punk" vorgestellt, wird -ebenso wie Status Quo - am 6. September ein neues Album vorstellen. Dieses trägt den Titel "Free". Der entsprechende Song "Free" ist bereits auf den gängigen Kanälen, unter anderem auch YouTube (siehe Link unten) als Stream zu hören.+++

Status Quo vor 33. Album - Titeltrack bereits draußen



Die britische Boogie-Rock-Band Status Quo will am 6. September "Backbone", ihr 33. Album, auf den Markt bringen. Die gleichnamige Single ist bereits erschienen. Das dazugehörige Video ist seit ein paar Tagen auf YouTube zu sehen (siehe Link unten). In den kommenden Tagen und Wochen werden Status Quo einige Shows in Deutschland spielen. Am 25. Juli wird die Band im Hamburger Stadtpark zu einem Open-Air erwartet.+++

Killswitch Engage spenden Anteil aus Songeinnahmen



Die US-Hardrock-und Metal-Band Killswitch Engage hat mit "I Am Broken Too" einen weiteren Song aus ihrem demnächst erscheinenden Album "Atonement" veröffentlicht. Zum dazugehörigen Lyric-Video geht es über den Link unten. Einen Teil der Einnahmen will die Band an die in Chicago ansässige Organisation "Hope For The Day" spenden. Diese Organisation ist auf Suizidprävention durch Beratung und Bildungsangebote in Sachen mentale Gesundheit spezialisiert. Das geschieht dort vor allem durch den Einsatz von Kunst und Musik. Im Herbst kommen Killswitch Engage im Verlauf ihrer Europa-Tour zu fünf Konzerten nach Deutschland.+++

Roger Water´s "Us + Them" im CinemaxX Hannover



Im Zuge seiner "Us + Them" Welttournee in den Jahren 2017/2018 wurde das Amsterdam-Konzert von Roger Waters für den gleichnamigen Kino-Konzertfilm aufgezeichnet, der am 2. und 6. Oktober dieses Jahres in über 2500 Kinos in mehr als 60 Ländern gezeigt werden wird. Der Film sei keine "übliche Rock´n´Roll Kost", wie Waters erklärt. Während des Konzerts spielte der frühere Bassist und Sänger von Pink Floyd Songs aus verschiedenen Alben wie "Dark Side Of The Moon", "The Wall", "Animals", "Wish You Were Here" und aus seinem neuesten Album "Is This The Life We Really Want?". Der Film soll am 2. und 6. Oktober auch im CinemaxX in Hannover laufen. Mehr dazu in unserer morgigen Ausgabe.+++

Südwinsen-Festival am kommenden Wochenende



Bereits zum 23. Mal findet im idyllischen Winsen / Aller das Südwinsen-Festival statt. Das diesjährige Festival ist für das kommende Wochenende 19. und 20. Juli terminiert. Das Ganze läuft unter dem Motto "Umsonst und Draußen". Live dabei sind unter anderem SpVgg Linden-Nord, Prada Meinhoff, Pure Tonic und Gran Duca. Mehr dazu über den Link unten.+++

While She Sleeps mit Every Time I Die



Für Metalcore-Fans, die gern etwas länger im Voraus planen wollen oder müssen: Die britische Band While She Sleeps kündigt für den Januar 2020 drei Konzerte in Deutschland an. Bei allen Terminen werden die Bands Every Time I Die und Vein als spezielle Gäste dabei sein. Folgende Shows sind bestätigt: 18. Januar 2020, Köln, Live Music Hall - 19.Januar 2020, München, Backstage Werk und 22. Januar 2020, Wiesbaden, Schlachthof. Der allgemeine Vorverkauf startet am kommenden Freitag, 19. Juli, 11 Uhr. Zuvor gibt es am morgigen Mittwoch, 17. Juli für 48 Stunden einen Pre-Sale über livenation.de.+++

Flash Forward kündigen "Golden Rust" an



Die aus dem Ruhrgebiet stammende Alternative-Rockband Flash Forward ist weiter hart und fleißig am Ball. Für den 16. August kündigt die Band ihr bereits sechstes Album "Golden Rust". Damit geht es dann im Herbst / Winter 2019/2020 wieder auf Tour durch die Clubs. In Norddeutschland werden Flash Forward in diesem Rahmen als nächstes am 25. Oktober im Bremer Tower zu hören und zu sehen sein. In Hannover war man 2017 und 2018 gleich dreimal aufgetreten, darunter als support von You Me At Six und Deaf Havanna. Aktuell präsentiert das Quartett ihre Single "Give Me All Your Love". Mehr dazu in unserer morgigen Ausgabe.+++

Kuersche kurzfristig bei Rock am Deister



Nach der Absage von Maciek wird nun kurzfristig Kuersche beim diesjährigen Rock-am-Deister-Festival am 27. Juli in Völksen auftreten. Das gaben die Veranstalter am Wochenende bekannt. Kuersche wird am Nachmittag des Open-Airs eine Solo-Show spielen. Karten für das Rock-am-Deister-Festival 2019 sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich. Mehr über den Link unten.+++

Antiheld stellen "Ma Petite Belle" vor



Die Band Antiheld, unter anderem im vergangenen Jahr in Hannover auf dem Fährmannsfest von vielen gefeiert, steht vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums "Goldener Schuss". Das soll am 30. August in den Handel kommen und enthält 21 Tracks. Heute hat das Video zum Song "Ma Petite Belle" Premiere (siehe Link unten). Ein sehr raues und wuchtiges Stück Musik. Im Verlauf ihrer Herbsttournee spielen Antiheld am 2. November in Hannover im LUX.+++

Rammstein wieder auf Nummer eins



Die derzeitigen Stadion-Shows bescheren der Band Rammstein offenbar einen zusätzlichen Popularitätsschub. Ihr aktuelles, selbstbetiteltes Album ist wieder an die Spitze der deutschen Album-Charts geklettert. Das meldet der Branchendienst Musikwoche.+++

Smile And Burn zu dritt und erstmals mit deutschen Texten



Die Berliner Punkrock-Band Smile And Burn ist mittlerweile zu dritt aktiv und hat neue Songs für das Album "Morgen anders" aufgenommen, das Anfang 2020 erscheinen soll und das erstmals mit deutschen Texten. Ein ersten Eindruck daraus vermitteln Smile And Burn mit ihrer Single "Zubetoniert", die es ab sofort zu hören gibt. Im Raum Hannover treten Smile And Burn im August beim Zytanien-Festival in Lehrte auf.+++

Sleeping Well für Carlotta Truman in der Strangriede Stage



Die im Rahmen des diesjährigen An-der-Strangriede-Festes angekündigte Indoor Show von Carlotta Truman und ihrer Band am 30. August in der Strangriede Stage muss ausfallen. Lt. Veranstalterangabe habe sich die Band mittlerweile aufgelöst. Stattdessen wird die hannoversche Rockband Sleeping Well in der Strangriede Stage die so genannte After-Headliner-Indoor-Show am ersten Abend des Strangriede-Festes spielen.+++

Konzert von PUR in Hannover ausverkauft



Eine Meldung für Fans deutschsprachiger Popmusik im Allgemeinen und der Band PUR im Speziellen. Das diesjährige Sommerkonzert von PUR am 23. August in Hannover auf der Gildeparkbühne ist ausverkauft. Das meldete Hannover Concerts soeben. Für Kurzentschlossene ohne Ticket geht also nichts mehr.+++

Donots organisieren kurzfristig Open-Air



Die Punk-Rock-Bands Donots ist gerade dabei die kurzfristig entstandene Idee zu verwirklichen, in ihrer Heimatstadt Ibbenbüren noch in diesem Jahr ein Open-Air zu veranstalten. 25 Jahre nach Bandgründung zieht es die Donots an den Ort ihrer Anfänge, am JKZ Scheune in Ibbenbüren. Dort will man mit befreundeten Bands am 14. September open air spielen. Es würden nur verhältnismäßig wenig Karten zur Verfügung stehen, teilt die Band mit. Der Vorverkauf beginnt am kommenden Freitag, 12. Juli um 10 Uhr im Online-Shop der Donots.+++

Lost Love stellen neue Single live bei Monster Records vor



Die kanadische Punk-Pop-Rock- Band Lost Love hat heute ihre neue Single mit den Songs "Glenn Spaghetti" und "Ontarien Demandé" herausgebracht. Am 30. Juli wird die Band in Hannover im Plattenladen Monster Records live auftreten.+++

Lacuna Coil mit neuer Musik bald in Hannover