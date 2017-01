Rockszene Nachrichtenblitz

08.01.2017, 19:08 Uhr: Alex Jahnke aus Hannover bei DSDS im Recall



www.facebook.com/AlexJahnkeMusic Gute Stimmung bei Alex Jahnke aus Hannover, dem früheren Sänger der Punk-Rock-Band Call Me Names und in der Hannover- Szene auch durch sein früheres Projekt Chiller´s Rock bekannt und auf einigen Bühnen: In der ersten Runde der neuen Staffel der TV-Musikshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) hat es der Sänger, der nunmehr im Pop und Rock unterwegs ist in die nächste Runde, den so genannten "Recall" geschafft. Mehr dazu auf der Facebook-Seite von Alex (siehe Link unten).+++

06.01.2017, 17:18 Uhr: Banana Roadkill jetzt bei Spider Promotion



www.spider-promotion.de In jüngerer Vergangenheit stoßen mehr und mehr Bands zur hannoverschen Booking-und Promotionagentur Spider Promotion. Jüngster Neuzugang ist das Alternative-Rock-Duo Banana Roadkill. Das verkündete die Agentur am heutigen Freitagnachmittag. Zuletzt hatten dort Lady Crank unterschrieben , außerdem verzeichnete Spider Promotion mit Wisecräcker eine recht prominenten Band, für die ab sofort das Booking übernommen wird. +++

06.01.2017, 17:08 Uhr: Father Nuke heute und morgen in Hannover



www.facebook.com/FatherNuke Die hannoversche Alternative-Rockband Father Nuke spielt an diesem Wochenende gleich zwei Konzerte in ihrer Heimatstadt. Am heutigen Freitagabend im Dreierpack mit Run, Melos! und Candy Trip Down im Béi Chéz Heinz und am morgigen Samstag, den 7.Januar zum Jahresauftaktkonzert 2017 in der Strangriede Stage. Dort werden Father Nuke die Band Pegel als Gäste dabei haben, die im Dezember beim ersten Emergenza-Vorrundenkonzert im Mephisto auf sich aufmerksam gemacht haben.+++

06.01.2017, 17:04 Uhr: Salford mit Jeremias als Gast im Februar live in Hannover



www.eme-studios.de Mit der heutigen Ausgabe haben wir unseren Leserinnen und Lesern unter anderem die CD der hannoverschen New-Wave-Band Salford vorgestellt (siehe unsere Rubrik "Gehört und Gesehen"). Am 18.Februar wollen Salford eine ihrer bislang sehr seltenen Live-Shows in Hannover spielen. Veranstaltungsort ist die Strangriede Stage in der Nordstadt. Als musikalischer Gast wird Jeremias mit von der Partie sein, teilten Salford heute mit.+++

06.01.2017, 17:01 Uhr: Planungen laufen - Bandbewerbungen für regionale Festivals

Aktuell laufen bei einigen Festival-Organisatoren schon die Überlegungen und Planungen für die Sommer-Open-Airs in diesem Jahr. Die Heimatzoo-Macher suchen für ihr diesjähriges Festival am 11.und 12.August in Grindau/Schwarmstedt noch weiterhin Bands, die sich bewerben können. Das Rock-am-Deister-Festival in Springe-Völksen ist wieder als Ein-Tages-Festival für den 29.Juli terminiert und das hannoversche Fährmannsfest wird in diesem Jahr am Wochenende 4.-6.August über die Bühne gehen. Für lokale und regionale Bands lohnen sich bei allen drei Festivals und auch für andere Open-Airs, wie etwa die Fête de la Musique am 21.Juni sicher Bewerbungen.+++

05.01.2017, 16:25 Uhr: Morgen neue Album-Besprechungen

Mit unserer morgigen Freitagsausgabe kommt die erste Rutsche mit neuen Album-Besprechungen im Jahr 2017. In unserer Rubrik "Gehört und Gesehen" findet ihr nachher, ab kurz nach Mitternacht Reviews zu den aktuellen CDs von Mono Inc., Failed At Scoring, Salford und Frustkiller.+++

04.01.2017, 16:01 Uhr: Noch Bands für den 13.Januar + 11.Februar im Mephisto gesucht



www.emergenza.net Bands aus Hannover, der Region oder des weiteren Umlandes können sich jetzt noch für das nächste Emergenza-Vorrundenkonzert am Freitag, den 13.Januar im Mephisto des Kulturzentrums Faust anmelden. Auch für die Vorrunden-Show am 11.Februar sind noch Plätze frei. Voll besetzt hingegen ist das Emergenza-Vorrunden-Konzert am 28.Februar. Kontakt und Anmeldungen über den Emergenza-Regionalmanager für Hannover David Schäfer: david.s (ät) emergenza.net. Weitere Infos über den Link unten.+++

03.01.2017, 14:32 Uhr: "Neujahrsempfang" im Béi Chéz Heinz: Run, Melos! für Cosmic Tribe



www.beichezheinz.de Traditionell veranstaltet die hannoversche Alternative-Rock/Grunge-Band Candy Trip Down alljährlich Anfang Januar ein "Neujahrsempfang"-Konzert im Béi Chéz Heinz. In diesem Jahr steigt die Show am kommenden Freitag, den 6.Oktober. Als musikalische Gäste sind die Bands Father Nuke und Run, Melos! (beide aus Hannover) mit dabei. Die ursprünglich angekündigte Band Cosmic Tribe musste ihren Auftritt dagegen aus privaten, familiären Gründen absagen. Für Cosmic Tribe sind nun Run, Melos! dabei. Einlass am Freitag im Béi Chéz Heinz ist ab 20 Uhr, der Beginn ist für 21.00 Uhr vorgesehen.+++

02.01.2017, 15:36 Uhr: Rockszene.de präsentiert: Sportfreunde Stiller in Hannover



www.livingconcerts.de Zum Start des neuen Jahres eine wahrscheinlich sehr tolle Nachricht für Fans der Sportfreunde Stiller in und um Hannover. Am 23.Mai werden die Sportfreunde zu einem Konzert nach Hannover ins Capitol kommen. Der Vorverkauf ist gestartet. Präsentiert wird die Hannover-Show des Münchner Trios von Rockszene.de+++

30.12.2016, 17:39 Uhr: Ehemaliger Punk-Rock Sänger aus Hannover bei DSDS



www.facebook.com/alexjahnke.music Alex Jahnke, früherer Sänger und Frontmann der hannoverschen Punk-Rock-Band Call Me Names, hat über seine Facebook-Profile bekannt gegeben, bei der neuen Staffel der TV-Musik-Casting-Show von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) mit dabei zu sein. Seit geraumer Zeit ist Alex als Pop-Sänger und -Songschreiber aktiv und freut sich nun, am kommenden Mittwoch, den 4.Januar ab 20.15 Uhr bei RTL bei DSDS unter den auftretenden Akteuren zu sein.+++

29.12.2016, 17:57 Uhr: Lady Crank arbeiten künftig mit Spider Promotion zusammen



www.facebook.com/ladycrankmusic Das hannoversche Alternative-Rock-Trio Lady Crank arbeitet ab 2017 mit der hiesigen Booking-und Promotion-Agentur Spider Promotion zusammen. Bald soll es mehr Konzerte der Band geben, wird über Facebook bekannt gegeben.+++

29.12.2016, 15:33 Uhr: ExtrabreitKonzert heute in Hannover: Kein Vorprogramm, Beginn zeitig



www.lux-linden.de Am heutigen Donnerstagabend tritt die legendäre NDW/Punk/Rock´n´Roll-Band Extrabreit in Hannover im LUX auf. Wie wir erfahren haben, soll es bei dieser Show kein Vorprogramm geben. Extrabreit werden relativ pünktlich um 20.00 Uhr oder wenige Minuten später auf der Bühne erwartet. Der Einlass ins LUX startet um 19.00 Uhr. Das Konzert ist bereits ausverkauft.+++

28.12.2016, 18:04 Uhr: Hammerhai planen Freitag lange Show im Béi Chéz Heinz



www.facebook.com/HAMMERHAI-278753912152554 Inzwischen zur Tradition geworden, sind die Jahresabschlusskonzerte der hannoverschen Ska-Punk-HipHop-Metal-Rock-Core-Band Hammerhai im Béi Chéz Heinz. In diesem Jahr ist die Show für den kommenden Freitag, den 30.Dezember, terminiert. Die Band ist augenscheinlich schon seit einigen Tagen bis in die Zehenspitzen motiviert und verkündet derzeit noch einige letzte Infos zur Show. Gegen 21.15 Uhr werden Hammerhai am Freitag voraussichtlich beginnen, das Konzert werde mindestens 135 Minuten andauern und möglicherweise wird die frühere Keyboarderin Susii aus dem Algäu anreisen und mitwirken. Das erfahren Fans der Band häppchenweise über die Hammerhai-Facebook-Seite. Außerdem wird dort informiert, dass Gitarrist Mc Timsen heute im Verlauf des Tages 5 x 2 Eintrittskarten im Stadtteil Linden versteckt haben. Mehr über den Link unten.+++

28.12.2016, 17:21 Uhr: Stagelive-Konzert heute im Rocker fällt aus - Freitag Drunken ´n Dangerous



www.rocker-hannover.de Das für den heutigen Mittwoch, den 28.Dezember, in der Reihe Stagelive im Rocker geplante Konzert mit den Bands Kudar und Nolya fällt aus. Das teilte der Club kurzfristig mit. Gleichzeitig verweist das Rocker auf sein letztes Konzert im Jahr 2016, das für den kommenden Freitag, den 30.Dezember terminiert ist. Dann wird die hannoversche Band Drunken ´n´Dangerous im Rocker erwartet.+++

27.12.2016, 18:26 Uhr: In dieser Woche unterwegs: Shows mit Extrabreit und Failed At Scoring



www.rockszene.de/veranstaltungen/alle.html In dieser Woche besuchen wir für euch die Shows der Bands Extrabreit (29.Dezember im LUX - bereits ausverkauft) und Failed At Scoring (am gleichen Abend in der Faust). Failed At Scoring werden Donnerstag übrigens ihr neues Album live vorstellen. Die Berichte zu den Shows findet ihr zeitnah noch in der gleichen Nacht bzw. am nächsten Tag hier auf Rockszene.de. Was sonst noch in dieser Woche an Konzerten läuft findet ihr bei uns im Rockszene.de-Terminkalender. Stöbert euch mal durch (siehe Link unten)+++

27.12.2016, 18:22 Uhr: Ab morgen: Jahresrückblick in vier Teilen



www.rockszene.de Gute, gewohnte Tradition, weil oft und gern gelesen: Ab dem morgigen Mittwoch, den 28.Dezember, findet hier bei uns im Online-Magazin unseren vierteiligen Rückblick auf das Jahr 2016. Jeden Tag neu. Wir blicken morgen zurück auf die Monate Januar, Februar und März, am Donnerstag geht es dann weiter mit April, Mai und Juni, Freitag beschäftigen wir uns mit Juli, August und September und zum Abschluss am Samstag dreht sich alles um Oktober, November und Dezember. Online sind die jeweiligen Tagesausgaben um kurz nach Mitternacht. Viel Spaß damit!+++

26.12.2016, 13:03 Uhr: Pop-Sänger George Michael an Weihnachten gestorben





Nach der Trennung des Pop-Duos verfolgte George Michael als Pop-/Soul-/R´n´B Sänger eine sehr erfolgreiche Solo-Karriere. Michael galt als hervorragender Sänger mit entsprechender Technik, Timbre und Tonumfang. Ebenfalls sehr viel Anerkennung erhielt er zeitweilig in der internationalen Rockszene, beispielsweise bei seinem Auftritt im Rahmen des "Tribute To Freddie Mercury"-Konzertes im April 1992 im Londoner Wembley Stadions, als er zu Ehren des verstorbenen Queen-Sängers den Band-Hit "Somebody To Love" auf höchstem Niveau interpretierte.+++

www.georgemichael.com Der britische Pop-Sänger George Michael ist am gestrigen 1.Weihnachtsfeiertag im Alter von 53 Jahren verstorben. Medienberichten zu Folge, die sich auf Informationen seines Agenten berufen, sei Michael am gestrigen Sonntag um die Mittagszeit zuhause an Herzversagen gestorben. George Michael wurde als Teil des Duos Wham! Anfang/Mitte der 1980er-Jahre populär. Zum größten Hit von Wham! wurde der Song "Last Christmas".Nach der Trennung des Pop-Duos verfolgte George Michael als Pop-/Soul-/R´n´B Sänger eine sehr erfolgreiche Solo-Karriere. Michael galt als hervorragender Sänger mit entsprechender Technik, Timbre und Tonumfang. Ebenfalls sehr viel Anerkennung erhielt er zeitweilig in der internationalen Rockszene, beispielsweise bei seinem Auftritt im Rahmen des "Tribute To Freddie Mercury"-Konzertes im April 1992 im Londoner Wembley Stadions, als er zu Ehren des verstorbenen Queen-Sängers den Band-Hit "Somebody To Love" auf höchstem Niveau interpretierte.+++

24.12.2016, 18:22 Uhr: Status-Quo-Gitarrist Rick Parfitt gestorben



www.facebook.com/StatusQuoOfficial Der Status-Quo-Gitarrist, Songschreiber und Sänger Rick Parfitt ist heute Mittag im Alter von 68 Jahren an den Folgen einer schweren Infektion in einem Krankenhaus im spanischen Marbella verstorben. Das gab unter anderem Manager Simon Porter heute Nachmittag in einer offiziellen Stellungnahme über die Facebook-Seite von Status Quo bekannt.+++

23.12.2016, 14:27 Uhr: Heute Weihnachts-Tribute Abend im Kulturpalast



www.facebook.com/FakeEmpireHannover Die Hannoveraner Konzertorganisatoren von Fake Empire veranstalten am heutigen Freitag einen Weihnachts-Tribute Abend im Kulturpalast in der Deisterstraße. Dort zu sehen sein werden hannoversche Bands, die auf besondere Weise Songs von in diesem Jahr verstorbenen Künstlern interpretieren. Außerdem hat sich aus Mitgliedern der Bands Vertical Planet, Hemden und Johnny Remember Me für heute Abend das Electric Christmas Orchestra zusammengefunden, das extra einen Weihnachtssong mit dem Titel "A Kitschy Catchy Tune" komponiert hat. Einlass heute im Kulturpalast ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Mehr über den Link unten.+++

23.12.2016, 14:14 Uhr: Konzert von Heldmaschine in Hannover "hochverlegt" + Neuer Termin