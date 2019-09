Rockszene Nachrichtenblitz

From Willows Anfang Oktober mit neuer EP



Das aus Hannover und Osnabrück stammende Melodic-Sludge-Duo From Willows kündigt für Anfang Oktober die Veröffentlichung einer neuen EP und ein Release-Konzert im Osnabrücker Bastard Club an. "„Holoparasitic“ ist der Titel der EP, die am 4. Oktober herauskommen wird und auch an diesem Tag in Osnabrück live präsentiert wird. Kürzlich hatten From Willows bereits den Song "The Collector" als Single ausgekoppelt und ein Musikvideo dazu veröffentlicht (siehe Link unten). Mehr zum Thema in Kürze hier bei uns.+++

Melissa Etheridge im nächsten Jahr auf der Gilde Parkbühne



Im Verlauf ihrer letzten Tour war Melissa Etheridge in Hannover im Capitol aufgetreten. Im kommenden Jahr wird die Sängerin, Gitarristin und Songschreiberin im Sommer erneut nach Deutschland kommen und Open-Air-Konzerte spielen. In Hannover wird Melissa Etheridge am Sonntag, 28. Juni 2020 auf der Gilde Parkbühne erwartet und ihr neues Album "The Medicine Show" vorstellen. Tickets sind bereits jetzt im Pre-Sale über eventim.de erhältlich, der allgemeine Kartenvorverkauf startet am 6. September.+++

Lysistrata im März zurück in Hannover



Das französische Post-Hardcore-Trio Lysistrata war erst Anfang Juni für ein paar Konzerte in Deutschland. In Juni spielte die Band vor überschaubarer Kulisse ein kurzes, aber sehr druckvolles und intensives Konzert. Im Oktober wollen Lysistrata ihr neues Album "Breathe In /Out" herausbringen, für das Frühjahr 2020 ist eine verhältnismäßig große und ausgedehnte Deutschlandtour mit derzeit 14 Shows geplant. In Hannover wird die Band dann am 31. März im LUX auftreten.+++

Beast In Black und Myrath in Hannover ausverkauft



Die gemeinsame Show der Metalband Beast In Black und der progressive-Metal-Band Myrath am 1. November in Hannover im MusikZentrum ist bereits jetzt ausverkauft. Es wird keine Karten an der Abendkasse geben.+++

Achim Reichel im Herbst in Hannover



Achim Reichel wird im Herbst wieder auf eine große angelegte Deutschlandtour gehen. In Hannover gastiert Reichel am 28. Oktober im Theater am Aegi. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Edo Zanki ist verstorben



Der renommierte und populäre Musiker, Musikproduzent und Komponist Edo Zanki ist am gestrigen Sonntag an den Folgen einer kurzen und schweren Krankheit gestorben. Das melden unterschiedliche Medien und der Musikbranchendienst musikwoche.de. Zanki war als Songschreiber und Produzent in den Achtzigern für Künstlerinnen und Künstler wie Herbert Grönemeyer, Ulla Meinecke und Ina Deter. Seine Karriere hatte er bereits in den Siebzigern begonnen, als er Songs für etwa Peter Horton oder Joy Flemming schrieb. In den Neunzigern arbeitete er intensiv mit unter anderem André Heller, Sabrina Setlur, Xavier Naidoo oder Söhne Mannheims zusammen. Edo Zanki wurde 66 Jahre alt.+++

Konzert von Roger Hodgson heute Abend fällt aus



Das das für den heutigen Montagabend angesetzte Konzert von Roger Hodgson im Kuppelsaal in Hannover muss ausfallen. Der Grund: In der Nachbarschaft (Lüerstraße, Zoo-Viertel) wurde heute Morgen eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Die Beiseitigung des Kampfmittels soll nach Auskunft der Feuerwehr Hannover noch heute stattfinden. Zu diesem Zweck ist es notwendig, einen bestimmten Bereich rund um den Fundort zu evakuieren und als Sicherheitsbereich zu sperren. Der Kuppelsaal respektive umliegende Zufahrtsstraßen und Parkplätze dürften mit höchster Wahrscheinlichkeit in diesem Bereich liegen. Die Veranstalter bemühen sich derzeit um einen Ersatztermin für das Konzert des früheren Supertramp-Musikers.++++

Jane-Mitbegründer Charly Maucher verstorben



Charly Maucher, Sänger und Bassist der Rockband Peter Panka´s Jane ist am Donnerstagabend in seinem Heimatort in Kanada im Alter von 72 Jahren verstorben. Das berichten einige Medien und auch Bandkollegen wie Gitarrist Klaus Walz auf Facebook. Charly Maucher wurde 1947 in Hannover geboren und zählte 1970 zu den Gründungsmitgliedern der allerersten Besetzung der Rock-und Progressive-Rock-Band Jane, die in den Siebzigern zu den prägenden Bands des Genres "Krautrock" in Deutschland gehörte. In den letzten Jahren litt Maucher unter einer schweren Krankheit an deren Folgen er verstarb. Er sei "friedlich eingeschlafen" berichtet Klaus Walz.+++

Mando Diao mit erster Single aus "BANG"



Die schwedische Rockband Mando Diao hat heute mit "One Last Fire" den ersten Song aus ihrem Mitte Oktober erscheinenden Album "BANG" vorgestellt. Die Band soll auf der neuen Platte wieder rauer, gitarrenbetonter klingen, heißt es in Medieninformationen. Die erste Single mit korrespondierendem Video unterstreicht dies (Video-Link s.u.). Im Verlauf ihrer Deutschland-Tour im Herbst spielen Mando Diao am 22. November in der Sporthalle in Hamburg.+++

James Blunt mit neuem Album in der TUI-Arena



Im Frühjahr 2020 wird der britische Pop-Sänger und Songschreiber James Blunt auf Tournee nach Deutschland kommen. In Hannover wird Blunt am 12. März 2020 in der TUI-Arena auftreten. Im Zuge der neuen Shows will James Blunt auch sein neues Album "Once Upon A Mind" vorstellen, das am 25. Oktober dieses Jahres in den Handel kommt. Tickets für die Konzerte und damit auch für die Show in Hannover sollen ab dem 4. September, 10 Uhr zunächst exklusiv auf eventim.de zu haben sein, am 6. September startet der allgemeine Kartenvorverkauf.+++

Hallen aus-und -umbau im MusikZentrum



In und an der Veranstaltungshalle des MusikZentrums in Hannover sind in diesen Tagen rege Baumaßnahmen zu beobachten. Bevor die Herbstsaison im zahlreichen Konzerten im gut 500 Besucher fassenden Club wieder startet, wird vor dem Eingang zur Bühne ein großer "Schleusenturm" gebaut. In erster Linie als Schallschutzmaßnahme für einen Teil der Anwohner, ähnlich wie vor gut 15 Jahren der Vorbau am Publikumseingang der Halle. Gleichzeitig wird so das Techniklager in der Halle erweitert. Fotos kann man auf unserer Facebook-Seite sehen und auch das MusikZentrum hat Bilder gepostet.+++

Ray Wilson mit Werkschau und neuen Songs



"Upon My Life" ist der Titel eines Albums von Ray Wilson, das eine Werkschau seiner Songs seit seiner Zeit bei Genesis Ende der Neunziger Jahre ist. Auf dem Doppel-Album, das am 1. November in den Handel kommen wird, werden auch zwei neue Songs vertreten sein.+++

Kuersche mit neuem Album im Béi Chéz Heinz



Der hannovesche Sänger, Gitarrist und Songschreiber Kuersche hat mit seiner neuen Band ein neues Album eingespielt, das am 18. Oktober mit dem Titel "Wooden Chandelier" in den Handel kommen wird. Im November touren Kuersche und Band durch Deutschland und treten im Zuge dessen am 15. November im Béi Chéz Heinz und am 23. November im Littera Nova in Hildesheim. Fans aus dem Raum Wolfsburg und Braunschweig können Kuersche am 29. November im Abbenroder Mühlencafé sehen und hören.+++

Chrissie Hynde stellt "No Return" aus "Valve Bone Woe" vor



Die Sängerin Chrissie Hynde, ursprünglich mit der Band The Pretenders populär geworden, steht vor der Veröffentlichung ihres Albums "Valve Bone Woe", das am 6. September erscheinen wird (wir berichteten bereits). Das Album ist in Teilen sehr jazzig angehaucht und enthälten Interpretationen von Klassikern unterschiedlichster Komponisten und Songwriter. Daraus stellt Chrissie Hynde aktuell den Song "No Return" vor, der -von Ray Davies geschrieben- 1967 von The Kinks aufgenommen wurde. Zu einem Audiostream auf YouTube gelangt man über den Link unten.+++

Flying Colors mit weiterer Video-Single aus "Third Degree"



Kürzlich hatte die Rock-und Progressive-Rockband Flying Colors ihren Song "More" aus dem bald erscheinenden Album "Third Degree" vorgestellt (Wir berichteten). Heute präsentiert die Band mit der Ballade "You Are Not Alone" ein weiteres Video (siehe Link unten). Das dritte Studioalbum der Band um Casey McPherson, Mike Portnoy, Neal Morse, Dave LaRue und Steve Morse wird am 4. Oktober erhältlich sein. Ihr einziges Deutschland-Konzert spielen Flying Colors am 12. Dezember in Köln.+++

Reload-Festival 2020 mit neuem Termin



Am vergangenen Wochenende waren rund 12.500 Rock-, Punk-Rock und Metal-Fans beim diesjährigen Reload-Festival in Sulingen zugegen. Im kommenden Jahr feiert das Festival sein 15-jähriges Bestehen und ändert seinen angestammten Termin. Nicht -wie bisher- am vorletzten Augustwochenende, sondern vom 13.-15. August 2020 soll in Sulingen gerockt werden. Geschäftsführer André Jürgens dazu: Wir haben uns für diesen Termin entschieden, um näher an die Tourneepläne der Bands zu rücken, was uns bei der Programmgestaltung sehr entgegenkommt.“+++

Strangriede Open-Air am Wochenende



Am kommenden Wochenende findet in Hannovers Nordstadt das diesjährige "An der Strangriede Fest", in der Szene auch "Strangriede Open-Air" genannt statt. Das Live-Musik-Programm ist vielfältig rockig und punk-rockig aufgestellt, mit Bands aus der Hannover-Szene und überregional wie international bekannten Bands. Headliner am kommenden Freitag, 30. August sind Nitrogods, Headliner am Samstag, 31. August sind Peter And The Test Tube Babies. Mehr dazu in unserer morgigen Mittwochsausgabe.+++

Heimatzoo-Festival gibt Zeitplan für beide Bühnen bekannt



Noch anderthalb Wochen, dann steigt auf dem Geländes des ehmaligen Heimatzoos in Grindau / Schwarmstedt das diesjährige Heimatzoo-Festival (Wir berichteten bereits). Zu den Headlinern gehören Turbostaat und Tequila And The Sunrise Gang. Am Freitag, dem 6. September und Samstag, 7. September geht das Programm bis spät in die Nacht - auf Anwohner muss nicht wirklich Rücksicht genommen werden, zumal sich die Hauptbühne in einer sehr großen Scheune befindet. Die Headliner spielen daher erst gegen 23.15 Uhr, im Anschluss gibt es an den jeweiligen Tagen noch eine Aftershow-Party. Am Festival-Samstag lockt bereits nachmittags das Programm auf der Hofbühne mit Acts wie Der Flotte Totte und dem Zaubersalon Hannover. Weitere Details und Uhrzeiten über den Link unten.+++

SOBI mit neuen Album Anfang 2020 in Hannover



Die Wahlhannoverannerin SOBI plant für Anfang 2020 die Veröffentlichung eines neuen Albums. Gemeinsam mit ihrer Band will SOBI das Album im Rahmen eines Album-Release-Konzerts in Hannover vorstellen. Das wird nach Rockszene.de-Informationen voraussichtlich im Januar oder Februar der Fall sein.+++

Black Stone Cherry interpretieren Blues-Klassiker