Rockszene Nachrichtenblitz

Live2home streamt Samstag aus Hannover Gig mit einKlang und Wolf Kolster



In der Live-Streaming Reihe Live2home, in Hannover organisiert von Block Musik, sind am morgigen Samstag, 4. April das Akustik Duo einKlang mit ihrem Programm und Wolf Kolster & Gäste mit einem DJ-Set zu sehen und zu hören. Gestreamt wird aus dem derzeit geschlossenen Sam Nok an der Vahrenwalder Straße. Mit den Veranstaltungen sollen in Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation HSP Charity Spenden für Musiker und Techniker gesammelt werden. Seit dem 18. März läuft die Reihe Live2home zweimal wöchentlich. Mehr dazu in der morgigen Ausgabe unseres Magazins.+++

www.live2home.de 03.04.2020, 16:43 UhrIn der Live-Streaming Reihe Live2home, in Hannover organisiert von Block Musik, sind am morgigen Samstag, 4. April das Akustik Duo einKlang mit ihrem Programm und Wolf Kolster & Gäste mit einem DJ-Set zu sehen und zu hören. Gestreamt wird aus dem derzeit geschlossenen Sam Nok an der Vahrenwalder Straße. Mit den Veranstaltungen sollen in Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation HSP Charity Spenden für Musiker und Techniker gesammelt werden. Seit dem 18. März läuft die Reihe Live2home zweimal wöchentlich. Mehr dazu in der morgigen Ausgabe unseres Magazins.+++

KAAK haben Video zum Song "Zu Weit" im Netz



Die hannoversche Band KAAK hat am heutigen Freitag das angekündigte Musikvideo zu ihrem Song "Zu Weit" veröffentlicht. Zum Video, das mit Schauspiel-Studierenden der HMTMH gedreht wurde, gelangt man über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=UMh2msY-W0Y 03.04.2020, 16:37 UhrDie hannoversche Band KAAK hat am heutigen Freitag das angekündigte Musikvideo zu ihrem Song "Zu Weit" veröffentlicht. Zum Video, das mit Schauspiel-Studierenden der HMTMH gedreht wurde, gelangt man über den Link unten.+++

Nikki Puppet zeigen "Making Of"-Clip zu "Into The Wild"



Die hannoversche Rockband Nikki Pupet hat Mitte dieser Woche ein "Making Of"-Video zu ihrem aktuellen Album "Into The Wild" veröffentlicht. Zu sehen sind Foto-und Filmsequenzen aus Teilen des Entstehungsprozesses. Vor allem charmant zu verfolgen ist das vergleichsweise aufwändige Shooting des Cover-Fotos. Zu diesem Zweck musste Gitarrist Christos, über und über mit Federn überschüttet, mit Gitarre rückwärts auf einem Esel Platz nehmen. Wer bereits näheren Kontakt zu Eseln hatte, kennt den mitunter anspruchsvollen Umgang mit diesen hochintelligenten Tieren. Zum Clip geht es über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=wW-8PZR0EeE 03.04.2020, 14:21 UhrDie hannoversche Rockband Nikki Pupet hat Mitte dieser Woche ein "Making Of"-Video zu ihrem aktuellen Album "Into The Wild" veröffentlicht. Zu sehen sind Foto-und Filmsequenzen aus Teilen des Entstehungsprozesses. Vor allem charmant zu verfolgen ist das vergleichsweise aufwändige Shooting des Cover-Fotos. Zu diesem Zweck musste Gitarrist Christos, über und über mit Federn überschüttet, mit Gitarre rückwärts auf einem Esel Platz nehmen. Wer bereits näheren Kontakt zu Eseln hatte, kennt den mitunter anspruchsvollen Umgang mit diesen hochintelligenten Tieren. Zum Clip geht es über den Link unten.+++

Haken präsentieren "Prosthetic" - neues Album "Virus" Anfang Juni



Die britische Progressive-Metalband Haken stellt seit heute ihre neue Single "Prosthetic" per Musikvideo vor (siehe Link unten). Der Song stammt aus dem neuen Haken-Album "Virus", das am 5. Juni erwartet wird.+++

www.youtube.com/watch?v=4EmbYo65Pbs 03.04.2020, 14:09 UhrDie britische Progressive-Metalband Haken stellt seit heute ihre neue Single "Prosthetic" per Musikvideo vor (siehe Link unten). Der Song stammt aus dem neuen Haken-Album "Virus", das am 5. Juni erwartet wird.+++

The Hirsch Effekt widmen sich thematisch dem Automobil



Einer optisch ganz wilden aber musikalisch auch ungewohnt geradlinigen Fahrt gleicht das extravagante Video zu "Bilen" der hannoverschen Art-Core-Band The Hirsch Effekt, das heute online gegangen ist. Der Song stammt aus dem neuen The-Hirsch-Effekt-Album "Kollaps", das am 8. Mai erwartet wird. Zum "Bilen"-Video gelant man direkt über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=G-aDNj7T6lA 03.04.2020, 14:06 UhrEiner optisch ganz wilden aber musikalisch auch ungewohnt geradlinigen Fahrt gleicht das extravagante Video zu "Bilen" der hannoverschen Art-Core-Band The Hirsch Effekt, das heute online gegangen ist. Der Song stammt aus dem neuen The-Hirsch-Effekt-Album "Kollaps", das am 8. Mai erwartet wird. Zum "Bilen"-Video gelant man direkt über den Link unten.+++

Musikschulen des Music College Hannover bieten Online-Unterricht an



Musikstunden im Internet: Die Musikschulen des Music College Hannover bieten aktuell Online-Unterricht an. Auch Workshops gehen ins Netz. So bietet etwa Julian Scarcella Ukulele-und Loop-Station-Workshops an die live gestreamt werden soll. Weitere Infos und Termine über den Link unten.+++

www.facebook.com/MusikschulenMCH 02.04.2020, 17:37 UhrMusikstunden im Internet: Die Musikschulen des Music College Hannover bieten aktuell Online-Unterricht an. Auch Workshops gehen ins Netz. So bietet etwa Julian Scarcella Ukulele-und Loop-Station-Workshops an die live gestreamt werden soll. Weitere Infos und Termine über den Link unten.+++

KAAK kündigen für Freitag "Zu Weit" an



Es geht munter weiter mit den monatlichen Song/Video-Veröffentlichungen der hannoverschen Post-Hardcore-Band KAAK. Für den morgigen Freitag, 3. April kündigt die Band ein Musikvideo zum Song "Zu Weit" an. Bei diesem Clip handelt es sich um ein szenisches Video mit Schauspiel-Studierenden der HMTMH.+++

www.facebook.com/wirsindkaak 02.04.2020, 17:29 UhrEs geht munter weiter mit den monatlichen Song/Video-Veröffentlichungen der hannoverschen Post-Hardcore-Band KAAK. Für den morgigen Freitag, 3. April kündigt die Band ein Musikvideo zum Song "Zu Weit" an. Bei diesem Clip handelt es sich um ein szenisches Video mit Schauspiel-Studierenden der HMTMH.+++

Abschlusskonzert von Julian Scarcella wird gestreamt



Wir hatten kürzlich darüber berichtet: Anlässlich seines Studienabschlusses will der Gitarrist Julian Scarcella am 17. April um 20 Uhr im Turm bei PPC Music ein stilistisch sehr vielfältiges Abschlusskonzert spielen. Da dieses nicht vor Publikum stattfinden darf, soll das Konzert über die Facebook-Seite des Musikers gestreamt werden (siehe Link unten).+++

www.facebook.com/julianscarcellamusic 02.04.2020, 17:24 UhrWir hatten kürzlich darüber berichtet: Anlässlich seines Studienabschlusses will der Gitarrist Julian Scarcella am 17. April um 20 Uhr im Turm bei PPC Music ein stilistisch sehr vielfältiges Abschlusskonzert spielen. Da dieses nicht vor Publikum stattfinden darf, soll das Konzert über die Facebook-Seite des Musikers gestreamt werden (siehe Link unten).+++

Alien Instant Noodle kündigen Online-Konzert an



Die hannoversche NuMetal-Band Alien Instant Noodle will sich in der kommenden Woche Mittwoch, 8. April, im Ratskeller in Hildesheim zusammenfinden und dort ein Online-Konzert spielen. Geplant ist offenbar ein 30-40-Minuten-Set, das in der Zeit von 20.20 Uhr - 21.00 Uhr ins Netz geschickt werden soll. Mehr Infos über den Link unten.+++

www.facebook.com/alieninstantnoodle 02.04.2020, 17:20 UhrDie hannoversche NuMetal-Band Alien Instant Noodle will sich in der kommenden Woche Mittwoch, 8. April, im Ratskeller in Hildesheim zusammenfinden und dort ein Online-Konzert spielen. Geplant ist offenbar ein 30-40-Minuten-Set, das in der Zeit von 20.20 Uhr - 21.00 Uhr ins Netz geschickt werden soll. Mehr Infos über den Link unten.+++

Zweiter Teil von Bob-Marley-Dokumentation erschienen



Heute ist auf YouTube der zweite Teil der Bob-Marley-Dokumentation "Legacy - 75 Years A Legend" erschienen. Diese Episode trägt den Titel "Womens Rising" (siehe Link) unten. Die im Mai 1981 verstorbene Reggae-Ikone Bob Marley wäre in diesem Jahr 75 Jahre alt geworden.+++

www.youtube.com/watch?v=-2CqPzczb-g 31.03.2020, 18:49 UhrHeute ist auf YouTube der zweite Teil der Bob-Marley-Dokumentation "Legacy - 75 Years A Legend" erschienen. Diese Episode trägt den Titel "Womens Rising" (siehe Link) unten. Die im Mai 1981 verstorbene Reggae-Ikone Bob Marley wäre in diesem Jahr 75 Jahre alt geworden.+++

Zwei Alternativangebote zum abgesagten ESC



Der diesjährige Eurovision Song Contest (ESC) ist wegen der Corona-Pandemie vor ein paar Tagen abgesagt worden. Nun gibt es offenbar zwei Alternativ-Ideen, damit am 16. Mai europaweit über Musik über TV-Sender rausgeht. Stefan Raab will auf ProSieben einen "Free European Song Contest" präsentieren. Wie die Sendung produziert werden soll, steht aktuell im Detail noch nicht fest. Parallel dazu will sich die ARD an der Übertragung der europaweiten Musikshow "Europe Shine A Light" beteiligen. Dabei soll es sich allerdings nicht um einen Contest handeln. Unterdessen halten viele Länder an ihren für dieses Jahr ausgewählten Künstlern fest und bestätigen diese für den ESC 2021. Wo dieser stattfinden wird, steht noch nicht fest. Mehr dazu in unserer morgigen Ausgabe.+++

www.eurovision.de 31.03.2020, 18:45 UhrDer diesjährige Eurovision Song Contest (ESC) ist wegen der Corona-Pandemie vor ein paar Tagen abgesagt worden. Nun gibt es offenbar zwei Alternativ-Ideen, damit am 16. Mai europaweit über Musik über TV-Sender rausgeht. Stefan Raab will auf ProSieben einen "Free European Song Contest" präsentieren. Wie die Sendung produziert werden soll, steht aktuell im Detail noch nicht fest. Parallel dazu will sich die ARD an der Übertragung der europaweiten Musikshow "Europe Shine A Light" beteiligen. Dabei soll es sich allerdings nicht um einen Contest handeln. Unterdessen halten viele Länder an ihren für dieses Jahr ausgewählten Künstlern fest und bestätigen diese für den ESC 2021. Wo dieser stattfinden wird, steht noch nicht fest. Mehr dazu in unserer morgigen Ausgabe.+++

Pohlmann stellt neuen Song "Besonnen" vor



Der Sänger, Gitarrist und Songschreiber Pohlmann stellt mit "Besonnen" einen neuen Song vor, dessen Botschaft -unbeabsichtigt (Medieninformation)-in Anbetracht der aktuellen Corona-Pandemie eine besondere Bedeutung besitzt. Zu "Besonnen" hatte Pohlmann am vergangenen Freitag ein Video veröffentlicht (siehe Link unten). Im Herbst soll ein neues Album erscheinen. Ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest.+++

www.youtube.com/watch?v=Xo4q-WHUoD4 30.03.2020, 17:48 UhrDer Sänger, Gitarrist und Songschreiber Pohlmann stellt mit "Besonnen" einen neuen Song vor, dessen Botschaft -unbeabsichtigt (Medieninformation)-in Anbetracht der aktuellen Corona-Pandemie eine besondere Bedeutung besitzt. Zu "Besonnen" hatte Pohlmann am vergangenen Freitag ein Video veröffentlicht (siehe Link unten). Im Herbst soll ein neues Album erscheinen. Ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest.+++

Passepartout präsentieren Groove-Rock-Song



Neuer Sound der Hannoveraner HipHop-Crew Passepartout bei ihrem neuen Song: Die bislang eher für Leichtigkeit zwischen Rap, Pop, Funk und Jazz bekannte Band Passepartourt, kommt aktuell mit einem elektronischen Groove-Rock-Song, der auf den Titel "Bulli" hört und zudem auch ein Musikvideo entstanden ist. Direkt dorthin geht es über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=MX1kxet4_cI 30.03.2020, 17:41 UhrNeuer Sound der Hannoveraner HipHop-Crew Passepartout bei ihrem neuen Song: Die bislang eher für Leichtigkeit zwischen Rap, Pop, Funk und Jazz bekannte Band Passepartourt, kommt aktuell mit einem elektronischen Groove-Rock-Song, der auf den Titel "Bulli" hört und zudem auch ein Musikvideo entstanden ist. Direkt dorthin geht es über den Link unten.+++

hertzschlag produzieren dezentral Video zu "Flachhalten"



Die aus Hannover/Burgdorf stammende Band hertzschlag, die normalerweise stilistisch in NDH-Gefilden unterwegs ist, hat einen vergleichsweise ungewöhnlichen Song mit dem Titel "Flachhalten" aufgenommen und dazu dezentral ein Video produziert. Die Szenen stammen aus den Wohnungen und dem sonstigen privaten Umfeld der Bandmitglieder. Textlich geht es um die aktuelle Corona-Krise.+++

www.youtube.com/watch?v=w9YSLxdN3ek 30.03.2020, 17:32 UhrDie aus Hannover/Burgdorf stammende Band hertzschlag, die normalerweise stilistisch in NDH-Gefilden unterwegs ist, hat einen vergleichsweise ungewöhnlichen Song mit dem Titel "Flachhalten" aufgenommen und dazu dezentral ein Video produziert. Die Szenen stammen aus den Wohnungen und dem sonstigen privaten Umfeld der Bandmitglieder. Textlich geht es um die aktuelle Corona-Krise.+++

beatbar Anfang April mit sieben neuen Songs



Die hannoversche Uki-Pop-Band beatbar hat sieben ihrer Songs für die neue CD "Blue Shine" ausgewählt, die am 3. April offiziell veröffentlicht werden wird. Mehr dazu in Kürze hier auf Rockszene.de.+++

www.beatbar-band.de 30.03.2020, 17:26 UhrDie hannoversche Uki-Pop-Band beatbar hat sieben ihrer Songs für die neue CD "Blue Shine" ausgewählt, die am 3. April offiziell veröffentlicht werden wird. Mehr dazu in Kürze hier auf Rockszene.de.+++

Finte veröffentlichen neues Video



Die hannoversche Post-Hardcore Band Finte hat soeben ihren Song „Zersetzung“ samt zugehörigem Video veröffentlicht. Der Song kann ab sofort auch bei allen gängigen Plattformen gestreamt oder heruntergeladen werden.+++

www.youtube.com/watch?v=MQ8YHmLFNKM&feature=youtu.be 27.03.2020, 16:23 UhrDie hannoversche Post-Hardcore Band Finte hat soeben ihren Song „Zersetzung“ samt zugehörigem Video veröffentlicht. Der Song kann ab sofort auch bei allen gängigen Plattformen gestreamt oder heruntergeladen werden.+++

Twitch organisiert einen Charity-Lifestream



Die Streaming-Plattform Twitch hat für den morgigen Samstag ein Charity-Lifestream angekündigt. Unter dem Motto „Twitch Stream Aid“ sollen ab 18 Uhr, deutscher Zeit, Wettbewerbe z.B. in Fortnite und UNO ausgerichtet werden, an denen auch Prominente wie Drew Taggart von The Chainsmokers, Lost Kings und Joe Jonas teilnehmen. Zusätzlich aufgewertet sollen diese Wettbewerbe durch musikalische Auftritte von verschiedenen Künstlern und Bands. Unter anderem sind Diplo, Cole Swindell, LAUV, Charlie Puth, Krewella, Die Antwoord und Jordin Sparks mit dabei. Ziel des Charity-Lifestreams ist Spenden für den WHO Solidarrity Response Fund zu sammeln und gleichzeitig für Abwechslung im sonst so eingeschränkten Alltag zu sorgen. Mehr Informationen gibt es über den Link.+++

www.streamaid.twitch.tv 27.03.2020, 12:13 UhrDie Streaming-Plattform Twitch hat für den morgigen Samstag ein Charity-Lifestream angekündigt. Unter dem Motto „Twitch Stream Aid“ sollen ab 18 Uhr, deutscher Zeit, Wettbewerbe z.B. in Fortnite und UNO ausgerichtet werden, an denen auch Prominente wie Drew Taggart von The Chainsmokers, Lost Kings und Joe Jonas teilnehmen. Zusätzlich aufgewertet sollen diese Wettbewerbe durch musikalische Auftritte von verschiedenen Künstlern und Bands. Unter anderem sind Diplo, Cole Swindell, LAUV, Charlie Puth, Krewella, Die Antwoord und Jordin Sparks mit dabei. Ziel des Charity-Lifestreams ist Spenden für den WHO Solidarrity Response Fund zu sammeln und gleichzeitig für Abwechslung im sonst so eingeschränkten Alltag zu sorgen. Mehr Informationen gibt es über den Link.+++

Axel Rudi Pell mit neuem Song am Start



Axel Rudi Pell hat heute seinen Song „Wings Of The Storm“ veröffentlicht. Er ist die zweite Singleauskopplung aus seinem Album „Sign Of The Times“, das jetzt, anders als geplant, erst am 8. Mai im Handel erhältlich sein soll. Eine Tour zum Album soll es ab Mitte Oktober geben.+++

www.youtube.com/watch?v=VqZsOT1XQiw 27.03.2020, 12:12 UhrAxel Rudi Pell hat heute seinen Song „Wings Of The Storm“ veröffentlicht. Er ist die zweite Singleauskopplung aus seinem Album „Sign Of The Times“, das jetzt, anders als geplant, erst am 8. Mai im Handel erhältlich sein soll. Eine Tour zum Album soll es ab Mitte Oktober geben.+++

Paris-Konzert von Beth Heart wird Freitag gestreamt



Das Konzert, das die amerikanische Blues-und Rockmusikern Beth Hart am 1. März im Olympia in Paris gab, wird am morgigen Freitagabend, 27. März, ab 20 Uhr gestreamt. Zu sehen sein wird die Show auf dem Facebook-und YouTube-Kanal des deutsch-französischen Fernsehsenders ARTE. Unten der Link zum Stream auf YouTube. Im Rahmen ihrer "War In My Mind"-Tour will Beth Hart am 13. November in Hannover im Kuppelsaal auftreten+++

youtu.be/MiObIH0A8wg 26.03.2020, 18:09 UhrDas Konzert, das die amerikanische Blues-und Rockmusikern Beth Hart am 1. März im Olympia in Paris gab, wird am morgigen Freitagabend, 27. März, ab 20 Uhr gestreamt. Zu sehen sein wird die Show auf dem Facebook-und YouTube-Kanal des deutsch-französischen Fernsehsenders ARTE. Unten der Link zum Stream auf YouTube. Im Rahmen ihrer "War In My Mind"-Tour will Beth Hart am 13. November in Hannover im Kuppelsaal auftreten+++

Jubiläums-Edition von Rush-Album "Permanent Waves"