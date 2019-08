Rockszene Nachrichtenblitz

"A Summer´s Tale" Festival pausiert für ein Jahr



Das von FKP Scorpio 2015 ins Leben gerufene "A Summer´s Tale" Festival in Luhmühlen wird im kommenden Jahr eine Pause einlegen. Es gebe Entwicklungen, die den Veranstaltern veränderte behördliche Auflagen in Aussicht stellen, die den Festivalbetrieb am bisherigen Standort nicht mehr im bisherigen Umfang ermöglichen würden, wird FKP Scorpio-Chef Folkert Koopmanns in einer offiziellen Pressemitteilung der Konzertagentur zitiert. Bis zur langfristigen Klärung dieser Situation habe man sich entschlossen, eine einjährige Pause zu machen, so Koopmanns weiter. In dieser Zeit will der Veranstalter nutzen, das "A Summer´s Tale" im Sinne seiner Gäste weiterzuentwickeln. 2021 soll es weitergehen.+++

www.asummerstale.de 09.08.2019, 16:00 UhrDas von FKP Scorpio 2015 ins Leben gerufene "A Summer´s Tale" Festival in Luhmühlen wird im kommenden Jahr eine Pause einlegen. Es gebe Entwicklungen, die den Veranstaltern veränderte behördliche Auflagen in Aussicht stellen, die den Festivalbetrieb am bisherigen Standort nicht mehr im bisherigen Umfang ermöglichen würden, wird FKP Scorpio-Chef Folkert Koopmanns in einer offiziellen Pressemitteilung der Konzertagentur zitiert. Bis zur langfristigen Klärung dieser Situation habe man sich entschlossen, eine einjährige Pause zu machen, so Koopmanns weiter. In dieser Zeit will der Veranstalter nutzen, das "A Summer´s Tale" im Sinne seiner Gäste weiterzuentwickeln. 2021 soll es weitergehen.+++

Neues Video von Kyles Tolone ist draußen



Am heutigen Freitagmittag, exakt um 12 Uhr ist das Video zur neuen Kyles-Tolone-Single "Reign Over Me" online gegangen. Es ist die zweite Single aus dem Album "Low Spirits & Fireworks", das am 13. September veröffentlicht wird und mit dem die Band am 26. Oktober im Zuge ihrer Deutschland-Tour in Hannover im LUX auftreten wird. Zunächst aber sind Kyles Tolone bereits diesen Sonntag in Hannover und spielt gegen 21 Uhr ein einstündiges Konzert auf der Kulturbühne des Fährmannsfestes. Direkt zum Video von "Reign Over Me" geht es über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=RamAkOF97P0 09.08.2019, 15:52 UhrAm heutigen Freitagmittag, exakt um 12 Uhr ist das Video zur neuen Kyles-Tolone-Single "Reign Over Me" online gegangen. Es ist die zweite Single aus dem Album "Low Spirits & Fireworks", das am 13. September veröffentlicht wird und mit dem die Band am 26. Oktober im Zuge ihrer Deutschland-Tour in Hannover im LUX auftreten wird. Zunächst aber sind Kyles Tolone bereits diesen Sonntag in Hannover und spielt gegen 21 Uhr ein einstündiges Konzert auf der Kulturbühne des Fährmannsfestes. Direkt zum Video von "Reign Over Me" geht es über den Link unten.+++

Jubiläumsausgabe von "Abbey Road" der Beatles



Exakt heute vor 50 Jahren, am 8. August 1969 entstand das weltberühmte Foto auf dem die vier Musiker der Band The Beatles den Zebrastreifen auf der Londoner Abbey Road nahe des EMI Recording Studios überschreiten. Dreimal waren The Beatles über den Zebrastreifen gelaufen. Iain Macmillan balancierte auf einer Leiter und schoss die Fotos. Das Beatles-Album "Abbey Road" wird anlässlich des 50-jährigen Jubiläums in einer entsprechenden Edition neu aufgelegt, mit neuen Mixen und zusätzlichen Demo-und Sessionaufnahmen. Die Neuauflage des Album erscheint am 27. September in verschiedenen Konfigurationen.+++

www.thebeatles.com 08.08.2019, 16:57 UhrExakt heute vor 50 Jahren, am 8. August 1969 entstand das weltberühmte Foto auf dem die vier Musiker der Band The Beatles den Zebrastreifen auf der Londoner Abbey Road nahe des EMI Recording Studios überschreiten. Dreimal waren The Beatles über den Zebrastreifen gelaufen. Iain Macmillan balancierte auf einer Leiter und schoss die Fotos. Das Beatles-Album "Abbey Road" wird anlässlich des 50-jährigen Jubiläums in einer entsprechenden Edition neu aufgelegt, mit neuen Mixen und zusätzlichen Demo-und Sessionaufnahmen. Die Neuauflage des Album erscheint am 27. September in verschiedenen Konfigurationen.+++

Donots an der Spitze der Vinyl-Charts



Wie vielen bekannt ist, feiert die Alternative-/Punk-Rock-Band Donots in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass hat die Band ein Album mit dem Titel "Silverhochzeit" herausgebracht, das nun Platz eins der deutschen Vinyl-Charts erreicht hat. Ermittelt wurde dies von GfK Entertainment. „Unsere erste offizielle Nummer 1 nach einem Vierteljahrhundert Donots - wir freuen uns riesig, dieses großartige Ergebnis nach dem Motto 'Do-It-Yourself' mit unserem bandeigenen Label Solitary Man Records erreicht zu haben.“, kommentieren die Musiker ihren Charterfolg.+++

www.donots.com 08.08.2019, 16:49 UhrWie vielen bekannt ist, feiert die Alternative-/Punk-Rock-Band Donots in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass hat die Band ein Album mit dem Titel "Silverhochzeit" herausgebracht, das nun Platz eins der deutschen Vinyl-Charts erreicht hat. Ermittelt wurde dies von GfK Entertainment. „Unsere erste offizielle Nummer 1 nach einem Vierteljahrhundert Donots - wir freuen uns riesig, dieses großartige Ergebnis nach dem Motto 'Do-It-Yourself' mit unserem bandeigenen Label Solitary Man Records erreicht zu haben.“, kommentieren die Musiker ihren Charterfolg.+++

Tool streamen Titelsong aus neuem Album



Die US-amerikanische Progressive-/Alternative-Metalband Tool wird am 30. August ihr neues Album "Fear Inoculum" herausbringen. Ab sofort steht der Titelsong der Platte als Stream zur Verfügung. Dorthin gelangt man über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=q7DfQMPmJRI 07.08.2019, 17:28 UhrDie US-amerikanische Progressive-/Alternative-Metalband Tool wird am 30. August ihr neues Album "Fear Inoculum" herausbringen. Ab sofort steht der Titelsong der Platte als Stream zur Verfügung. Dorthin gelangt man über den Link unten.+++

Klassiker von Bruce Springsteen heute Abend am Maschsee



Eine als Ergebnis unserer Recherchen sehr vielversprechende Bruce-Springsteen-&-The-E-Street-Band Tribute Band hat sich für den heutigen Mittwochabend zum Maschseefest in Hannover angekündigt. Die Band Blood Brothers stammt aus Italien und wird gegen 19.30 Uhr auf der Löwenbastion erwartet. Der Eintritt ist kostenlos.+++

www.facebook.com/BloodBrothers.it 07.08.2019, 17:24 UhrEine als Ergebnis unserer Recherchen sehr vielversprechende Bruce-Springsteen-&-The-E-Street-Band Tribute Band hat sich für den heutigen Mittwochabend zum Maschseefest in Hannover angekündigt. Die Band Blood Brothers stammt aus Italien und wird gegen 19.30 Uhr auf der Löwenbastion erwartet. Der Eintritt ist kostenlos.+++

Leoniden in Braunschweig ausverkauft



Das Konzert mit der Band Leoniden am 3. November im neuen Kultur-und Veranstaltungszentrum Westand in Braunschweig ist ausverkauft. Das meldet der örtliche Veranstalter undercover entertainment.+++

www.undercover.de 06.08.2019, 17:29 UhrDas Konzert mit der Band Leoniden am 3. November im neuen Kultur-und Veranstaltungszentrum Westand in Braunschweig ist ausverkauft. Das meldet der örtliche Veranstalter undercover entertainment.+++

Nur noch wenige Karten für Beast in Black und Myrath



Für das Konzert der Metal-Bands Beast in Black und Myrath am 1. November im MusikZentrum in Hannover sind jetzt nur noch verhältnismäßige Karten im Vorverkauf erhältlich. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Show demnächst ausverkauft sein wird. Interessierte, die dieses Konzert besuchen möchten, sind gut beraten, sich jetzt noch kurzfristig Tickets im Vorverkauf zu sichern.+++

www.livingconcerts.de 06.08.2019, 17:27 UhrFür das Konzert der Metal-Bands Beast in Black und Myrath am 1. November im MusikZentrum in Hannover sind jetzt nur noch verhältnismäßige Karten im Vorverkauf erhältlich. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Show demnächst ausverkauft sein wird. Interessierte, die dieses Konzert besuchen möchten, sind gut beraten, sich jetzt noch kurzfristig Tickets im Vorverkauf zu sichern.+++

Wacken Open Air 2020 nach 21 Stunden ausverkauft



Erste am vergangenen Wochenende ging das traditionelle Wacken Open Air mit seinen vielen Metal-Bands über die diversen Bühnen. Direkt im Anschluss startete am gestrigen Montag der Vorverkauf für das Festival im nächsten Jahr. Heute meldet der Veranstalter, dass binnen 21 Stunden sämtliche zur Verfügung stehenden 75.000 Tickets ihre Abnehmer gefunden haben. Das W:O:A 2020 ist somit ausverkauft.+++

www.wacken.com 06.08.2019, 13:22 UhrErste am vergangenen Wochenende ging das traditionelle Wacken Open Air mit seinen vielen Metal-Bands über die diversen Bühnen. Direkt im Anschluss startete am gestrigen Montag der Vorverkauf für das Festival im nächsten Jahr. Heute meldet der Veranstalter, dass binnen 21 Stunden sämtliche zur Verfügung stehenden 75.000 Tickets ihre Abnehmer gefunden haben. Das W:O:A 2020 ist somit ausverkauft.+++

Killswitch Engage haben Video zu "I Am Broken Too" fertig



Die Hardrock-und Metal-Band Killswitch Engage hat nun auch das Musikvideo zu ihrem kürzlich als Stream veröffentlichten Song "I Am Broken Too" fertig. Über den Song, seine Hintergründe und die beabsichtigten Spenden der Band zu wohltätigen Zwecken hatten wir kürzlich ausführlich berichtet. Direkt zum Musikvideo, das in der Nähe von Los Angeles gedreht wurde, geht es über den Link unten. Am 16. August veröffentlichen Killswitch Engage ihr neues Album "Atonement".+++

www.youtube.com/watch?v=tlE72MhrldA 05.08.2019, 19:01 UhrDie Hardrock-und Metal-Band Killswitch Engage hat nun auch das Musikvideo zu ihrem kürzlich als Stream veröffentlichten Song "I Am Broken Too" fertig. Über den Song, seine Hintergründe und die beabsichtigten Spenden der Band zu wohltätigen Zwecken hatten wir kürzlich ausführlich berichtet. Direkt zum Musikvideo, das in der Nähe von Los Angeles gedreht wurde, geht es über den Link unten. Am 16. August veröffentlichen Killswitch Engage ihr neues Album "Atonement".+++

Mando Diao im Herbst mit "Bang" unterwegs



Die schwedische Indie-Rock-Band Mando Diao hat einen neuen Plattvertrag beim ebenfalls in Schweden ansässigen Label Playground Music unterschrieben und wird über diesen Kanal am 18. Oktober ihr neues Album "Bang" herausbringen. Damit geht es im November auch auf Tournee durch Deutschland. Im Norden gastiert die Band am 22. November in der Sporthalle in Hamburg. Am 26. August spielen Mando Diao in Deutschland zunächst beim Zeltfestival Ruhr in Bochum. Gut möglich, dass es dort bereits neue Song der Band zu hören gibt.+++

www.facebook.com/mandodiaomusic 05.08.2019, 16:51 UhrDie schwedische Indie-Rock-Band Mando Diao hat einen neuen Plattvertrag beim ebenfalls in Schweden ansässigen Label Playground Music unterschrieben und wird über diesen Kanal am 18. Oktober ihr neues Album "Bang" herausbringen. Damit geht es im November auch auf Tournee durch Deutschland. Im Norden gastiert die Band am 22. November in der Sporthalle in Hamburg. Am 26. August spielen Mando Diao in Deutschland zunächst beim Zeltfestival Ruhr in Bochum. Gut möglich, dass es dort bereits neue Song der Band zu hören gibt.+++

AC/DC mit 40 Jahre altem Live-Clip von "Whole Lotta Rosie"



AC/DC und ihre Fan feiern in diesem Jahr das 40-jährige Jubiläum ihres Albums "Highway To Hell". Vor wenigen Tagen haben AC/DC eine Live-Version des Songs "Whole Lotta Rosie" von einer Show, die die Band im Juli 1979 in den Niederlanden gespielt hatte, als Video veröffentlicht. Kurz nach diesem Gig erschien im gleichen Monat "Highway To Hell". Seinerzeit war noch Bon Scott Sänger und Frontmann der australischen Hardrocker. Dies starb im Folgejahr 1980. Aktuell wird von verschiedenen Medien, unter anderem dem Rolling Stone lanciert, dass AC/DC demnächst eine neue Tournee mit ihrem langjährigen Sänger Brian Johnson spielen würden. Bei der letzten Tour der Band wurde Johnson von Guns N´Roses Shouter Axl Rose vertreten. Zum Live-Video von "Whole Lotta Love" geht es über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=4Ucrw-z4ZH4 05.08.2019, 16:10 UhrAC/DC und ihre Fan feiern in diesem Jahr das 40-jährige Jubiläum ihres Albums "Highway To Hell". Vor wenigen Tagen haben AC/DC eine Live-Version des Songs "Whole Lotta Rosie" von einer Show, die die Band im Juli 1979 in den Niederlanden gespielt hatte, als Video veröffentlicht. Kurz nach diesem Gig erschien im gleichen Monat "Highway To Hell". Seinerzeit war noch Bon Scott Sänger und Frontmann der australischen Hardrocker. Dies starb im Folgejahr 1980. Aktuell wird von verschiedenen Medien, unter anderem dem Rolling Stone lanciert, dass AC/DC demnächst eine neue Tournee mit ihrem langjährigen Sänger Brian Johnson spielen würden. Bei der letzten Tour der Band wurde Johnson von Guns N´Roses Shouter Axl Rose vertreten. Zum Live-Video von "Whole Lotta Love" geht es über den Link unten.+++

Rock am Entenfang am Samstag wieder im Soulweeper



Seit vielen Jahren unzertrennlich sind das hannoversche Biergarten-Open-Air Rock am Entenfang und die hier in der Szene lange etablierte Rock-Cover-Band Soulweeper. Am kommenden Samstag, 10. August, beim diesjährigen Rock am Entenfang in der Waldgaststätte Entenfang in Hannover Herrenhausen werden Soulweeper erneut als Headliner auf der Entenfang-Bühne stehen. Mit dabei ist die ebenfalls aus Hannover stammende Soul-, Funk-und Pop-Band Tiefblau sowie die Burgdorfer Neue-Deutsche-Härte Band hertzschlag. Als special guest sind Empty Bottle Disaster angekündigt, ebenfalls gestandene Rockmusiker aus Hannover. Los geht es Samstag ab 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.+++

www.entenfang-hannover.de 05.08.2019, 15:15 UhrSeit vielen Jahren unzertrennlich sind das hannoversche Biergarten-Open-Air Rock am Entenfang und die hier in der Szene lange etablierte Rock-Cover-Band Soulweeper. Am kommenden Samstag, 10. August, beim diesjährigen Rock am Entenfang in der Waldgaststätte Entenfang in Hannover Herrenhausen werden Soulweeper erneut als Headliner auf der Entenfang-Bühne stehen. Mit dabei ist die ebenfalls aus Hannover stammende Soul-, Funk-und Pop-Band Tiefblau sowie die Burgdorfer Neue-Deutsche-Härte Band hertzschlag. Als special guest sind Empty Bottle Disaster angekündigt, ebenfalls gestandene Rockmusiker aus Hannover. Los geht es Samstag ab 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.+++

Thees Uhlmann mit erstem neuen Song



"5 Jahre nach nicht gesungen" ist der Titel der ersten Single aus dem neuen Album von Thees Uhlmann. Ältere Musikhörer mögen sich im Intro und in der Strophe ein ganz klein wenig an den Piano-Riff von "Cold As Ice" von Foreigner erinnert fühlen. Der Song ist auf den gängigen Streaming-Plattformen zu hören. Das neue Thees Uhlmann-Album "Junkies und Scientologen" erscheint am 20. September. Am 16. Dezember ist der Indie-Pop-und Rock-Sänger mit seiner Band in Hannover im Capitol zu Gast. Karten gibt es im Vorverkauf.+++

www.facebook.com/theesuhlmannmusik 02.08.2019, 15:23 Uhr"5 Jahre nach nicht gesungen" ist der Titel der ersten Single aus dem neuen Album von Thees Uhlmann. Ältere Musikhörer mögen sich im Intro und in der Strophe ein ganz klein wenig an den Piano-Riff von "Cold As Ice" von Foreigner erinnert fühlen. Der Song ist auf den gängigen Streaming-Plattformen zu hören. Das neue Thees Uhlmann-Album "Junkies und Scientologen" erscheint am 20. September. Am 16. Dezember ist der Indie-Pop-und Rock-Sänger mit seiner Band in Hannover im Capitol zu Gast. Karten gibt es im Vorverkauf.+++

Bereits 60.000 Tickets für Hurricane-und Southside-Festival 2020 verkauft



Festival-Fans, die beabsichtigen im nächsten Jahr zum Hurricane oder Southside zu reisen, sollten sich rechtzeitig um Tickets kümmern. Wie der Veranstalter FKP Scorpio mitteilt, seien bereits jetzt rund 60.000 Tickets für die 2020er Ausgaben beider Festivals im Vorverkauf abgesetzt worden. Gleichzeitig wird bekannt gegeben, dass man in das Festivalgelände investieren möchte. Mehr dazu demnächst hier auf Rockszene.de+++

www.fkpscorpio.com 01.08.2019, 19:41 UhrFestival-Fans, die beabsichtigen im nächsten Jahr zum Hurricane oder Southside zu reisen, sollten sich rechtzeitig um Tickets kümmern. Wie der Veranstalter FKP Scorpio mitteilt, seien bereits jetzt rund 60.000 Tickets für die 2020er Ausgaben beider Festivals im Vorverkauf abgesetzt worden. Gleichzeitig wird bekannt gegeben, dass man in das Festivalgelände investieren möchte. Mehr dazu demnächst hier auf Rockszene.de+++

Snippet Upper Laser morgen mit Andy Frasco in Hannover



Das Mitte 2018 in Köln gegründete Progressive/Post-Rock-Duo Snippet Upper Laser wird am morgigen Freitagabend als support von Andy Frasco & The U.N. in Hannover im Béi Chéz Heinz auftreten. Mehr zur Band und zum Abend in unserer morgigen Freitagsausgabe.+++

www.facebook.com/snippetupperlaser 01.08.2019, 19:38 UhrDas Mitte 2018 in Köln gegründete Progressive/Post-Rock-Duo Snippet Upper Laser wird am morgigen Freitagabend als support von Andy Frasco & The U.N. in Hannover im Béi Chéz Heinz auftreten. Mehr zur Band und zum Abend in unserer morgigen Freitagsausgabe.+++

Nathan Gray und Jesse Barnett mit gemeinsamer Split EP



Der als Frontmann von Boysetsfire und in letzter Zeit vor allem auch als Solo-Künstler bekannte Sänger und Songschreiber Nathan Gray hat mit seinem Kollegen Jesse Barnett von Stick To Your Guns eine gemeinsame Split-EP fertigstellt. Diese enthält von jedem Musiker jeweils drei Songs und kommt am 16. August über End Hits Records in den Handel. Mehr dazu in Kürze hier auf Rockszene.de.+++

www.endhitsrecords.com 31.07.2019, 19:47 UhrDer als Frontmann von Boysetsfire und in letzter Zeit vor allem auch als Solo-Künstler bekannte Sänger und Songschreiber Nathan Gray hat mit seinem Kollegen Jesse Barnett von Stick To Your Guns eine gemeinsame Split-EP fertigstellt. Diese enthält von jedem Musiker jeweils drei Songs und kommt am 16. August über End Hits Records in den Handel. Mehr dazu in Kürze hier auf Rockszene.de.+++

Termine für local-heroes-Semifinal-Shows stehen



Die Termine für die traditionell im MusikZentrum Hannover ausgetragenen Semifinal-Konzerte des local-heroes-Niedersachsen-Bandwettbewerbs stehen fest. Es werden drei Semifinal-Konzerte mit jeweils mehreren Bands aus ganz Niedersachsen gespielt und zwar am 14., 21. und 28. September. Wer länger im Voraus plant, kann sich diese Termine schon einmal vormerken.+++

www.localheroes-nds.de 31.07.2019, 19:37 UhrDie Termine für die traditionell im MusikZentrum Hannover ausgetragenen Semifinal-Konzerte des local-heroes-Niedersachsen-Bandwettbewerbs stehen fest. Es werden drei Semifinal-Konzerte mit jeweils mehreren Bands aus ganz Niedersachsen gespielt und zwar am 14., 21. und 28. September. Wer länger im Voraus plant, kann sich diese Termine schon einmal vormerken.+++

8Kids als letzte Band für das Fährmannsfest bestätigt



Die Darmstädter Post-Hardcore-Bands 8Kids ist als letzter Act für das diesjährige Fährmannsfest (9.-11. August in Hannover) bestätigt worden. Die Band, die am 23. August ihr neues Album "Blüten" auf den Markt bringen wird, spielt beim Fährmannsfest am eintrittsfreien Sonntag, 11. August, auf dem so genannten Co-Headliner Slot direkt vor der Band MIA. Mehr dazu in unserer morgigen Donnerstagsausgabe.+++

www.facebook.com/faehrmannsfest 31.07.2019, 18:13 UhrDie Darmstädter Post-Hardcore-Bands 8Kids ist als letzter Act für das diesjährige Fährmannsfest (9.-11. August in Hannover) bestätigt worden. Die Band, die am 23. August ihr neues Album "Blüten" auf den Markt bringen wird, spielt beim Fährmannsfest am eintrittsfreien Sonntag, 11. August, auf dem so genannten Co-Headliner Slot direkt vor der Band MIA. Mehr dazu in unserer morgigen Donnerstagsausgabe.+++

Grossstadtgeflüster mit neuem Song und neuem Album