Mit voller Kraft weiterhin geradeaus: The Busters sind im Februar mit neuer Musik zurück in Hannover.

Weiter geradeaus

Ska-Legende The Busters mit neuer Musik

18. Dezember 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/TheBusters

Neuigkeiten von The Busters. Die aus Wiesloch bei Heidelberg stammende, inzwischen schon legendäre Ska-Band hat 17 neue Songs auf ein Album gebracht und wird damit Ende Dezember eine groß angelegte Deutschland-Tournee starten. Bis Ende Februar sind –nach jetzigem Stand- 19 Konzerte geplant, die weitestgehend an Wochenenden stattfinden werden. Unter dem Album-Titel „Straight Ahead“ startet die Reise am 27.Dezember in Frankfurt am Main. In Hannover werden The Busters am 9.Februar in der Faust erwartet.

Ska sei ein Wettlauf gegen die schlechte Laune, kaum eine andere Musik vertreibe so verlässlich allzu schwere Gedanken, macht die aktuelle Medieninfo zum neuen The-Busters-Album „Straight Ahead“ auf. Auch 31 Jahre nach Bandgründung, nach hunderten von Shows und mittlerweile 18 Alben will die vielköpfige, deutschlandweit und zum Teil international bekannte Band ihre Marschrichtung nicht ändern. Es soll weiter immer weiter geradeaus gehen und das mit voller Kraft.



Neben den 17 neuen Songs auf „Straight Ahead“ haben The Busters auch einen weiteren neuen Sänger. Joe Ibrahim, in der Heidelberger Szene von der Band Meloton bekannt, agiert nun an der Seite des langjährigen Sängers Richie Alexander, der seit Anfang der Neunziger auch als Dr.Ring Ding sein eigenes Projekt erfolgreich verfolgt, ob mit den Senior Allstars, solo oder in anderen Besetzungen.



The Busters gelten als sehr verlässliche Band, das auf ein treues Publikum bauen kann. Das ist auch in Hannover der Fall und hier werden die Ska-Spezialisten im Februar vermutlich wieder für eine ordentliche Party sorgen, wenn es in die 60er-Jahre-Halle des Kulturzentrums Faust nach Linden-Nord geht. Karten für die Show am 9.Februar sind bereits im Vorverkauf erhältlich.