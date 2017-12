"The Sound Of A" war 1967 der erste Song, den Alice Cooper komplett eigenständig schrieb. Nun gibt es ein Musikvideo zur 2017er "Paranormal"-Version.

Ursprünge im Jahr 1967

Alice Cooper mit neuem Video zu seinem ersten Song

18. Dezember 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/earMusic

Der Schock-Rocker Alice Cooper hat am vergangenen Donnerstag ein offizielles Musikvideo zum Song „The Sound Of A“ herausgebracht. Zunächst mag das reichlich unspektakulär und eher marktüblich anmuten, eine weitere Single aus dem im Juli erschienenen Album „Paranormal“ auszukoppeln, in diesem Fall handelt es sich aber um einen sehr speziellen Song. „The Sound Of A“ war der erste Song den Alice Cooper komplett eigenständig schrieb und das war vor 50 Jahren, im Jahr 1967.

Dennis Dunaway, dem Originalbassisten der Alice Cooper-Band ist es zu verdanken, dass dieser uralte Song wiederentdeckt wurde. Dunaway spielte Cooper „The Sound Of A“ erneut vor, bis man sich gemeinsam daran machte, dem Track einen neuen Anstrich zu verleihen. Schließlich landete der Song auf dem aktuellen Album „Paranormal“ und zählt dort zu den hypnotischsten.



Nun gibt es also auch noch ein Musikvideo dazu in dem die für Alice-Cooper typischen schwarz geschminkten Augen auch bei anderen Darstellern ein Blickfang sind.



Vor kurzem ist Alice Cooper von einer Welttournee mit über 100 Konzerten auf fünf Kontinenten zurückgekehrt. In den USA und in Großbritannien spielte er einige ausgewählte Shows mit Dennis Dunaway, Neal Smith und Michael Bruce, der Originalbesetzung der Alice Cooper Band, die sich 1974 trennte. Cooper setzte daraufhin erfolgreich seine Karriere als Solokünstler fort.