Zwischen melodischem Hardrock, Grunge und Alternative-Metal: Die Band Stone Sour um Slipknot-Shouter Corey Taylor spielt eines von nur zwei Deutschlandkonzerten außerhalb der Festival-Tour in Hannover in der Swiss Life Hall.

Neue, harte Mischung

Stone Sour kommen mit „Hydrograd“ nach Hannover

15. Dezember 2017

Bei Fans von Hardrock und Alternative-Metal, speziell in und um Hannover, kribbelt es schon seit ein paar Tagen, als die ersten Meldungen die Runde machten: Die Band Stone Sour ist am 11.Juni 2018 für eines von nur zwei Deutschlandkonzerten -abseits der Festivals Rock am Ring und Rock im Park- in Hannover angekündigt. Hier wird die Band um den etatmäßigen Slipknot Shouter Corey Taylor in der Swiss Life Hall auftreten. Ein weiteres indoor-Konzert von Stone Sour ist am 4.Juli in Leipzig geplant. Als special guest sind The Pretty Reckless angekündigt. Der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt am heutigen Freitag.