Wegen der großen Nachfrage mit gleich zwei Konzerten: New-Model-Army-Sänger und Hauptsongschreiber Justin Sullivan spielt am 4.und 5.März in Hannover im LUX.

Zwei Abende, zwei Konzerte, zwei Sets

Justin Sullivan wieder solo in Hannover

15. Dezember 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/Hannover Concerts

Wenn er nicht mit seiner Band New Model Army Platten aufnimmt, tourt oder auf Festivals auftritt, widmet sich Sänger, Gitarrist und Hauptsongschreiber Justin Sullivan seinen Solo-Aktivitäten. Immer mal wieder spielt er eigene Konzerte und schaut dabei auch gern in Hannover vorbei. Zuletzt spielte er hier in der Glocksee, Anfang März 2018 wird Sullivan gleich an zwei Abenden hintereinander im LUX zu sehen und zu hören sein, im Vorprogramm unterstützt von zwei jungen lokalen Künstlern.

Ursprünglich sollte Justin Sullivan lediglich am 4.März im Club am Schwarzen Bären gastieren, wegen der großen Nachfrage hat sich der Musiker nun zu einem zweiten Konzert am 5.März entschlossen.



Wenn der New-Model-Army-Gründe solo unterwegs ist, dann an den unterschiedlichsten Orten. Vom kleinen Club bis zu großen Festivalbühnen. Auch Auftritte in Gefängnissen und in Palästen hat der Musiker bereits absolviert. Meist spielt er Songs aus dem großen Repertoire seiner Band, speziell für Gigs in intimer Atmosphäre aufbereitet. Solo, das bedeutet für Justin Sullivan offensichtlich, vor allem live aufzutreten. Sein bislang einziges, unter seinem Namen erschienenes Album datiert aus 2003 und trägt den Titel „Navigating By The Stars“.



Bei seinen beiden Hannover-Konzerten am 4.und am 5.März 2018 im LUX will er –lt.Veranstalterankündigung- zwei unterschiedliche Sets spielen. Im Vorprogramm hat er zwei unterschiedliche hannoversche supports: Am 4.März wird das der Sänger und Songschreiber John Winston Berta sein, am 5.März der Songschreiber Michèl von Wussow.



Karten für die beiden Konzerte sind im Vorverkauf erhältlich.