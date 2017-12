Tourte unter anderem über 30 Jahre mit Roger Champman & The Shortlist, am 8.Januar ist der inzwischen Wahlhannoveraner Steve Simpson zu Gast in der Live-Reihe Southside Jam.

Massive Rock´n´Roll Erfahrung

Steve Simpson im Januar zu Gast beim Southside Jam

14. Dezember 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/SSJ

Seit 2007 gibt es in Hannover die Live-Reihe Southside Jam, die –mittlerweile am dritten Standort der Stadt- längst zu einer Institution geworden ist. Lokale, regionale und internationale Musikerinnen und Musiker präsentieren ihr Repertoire, werden oft von der Stammband der Abende, der „Houseband“, begleitet und nicht selten münden die Konzerte in eine Jamsession. Anfang Januar ist mit dem Gitarristen Steve Simpson ein Musiker mit großer internationaler Reputation dabei.