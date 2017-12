30 Jahre Mit18: Die Westernhagen-Tribute-Band aus Hannover spielt am 16.Dezember ein Jubiläumskonzert im MusikZentrum.

30 Jahre Westernhagen-Tribute

Mit18 geben am Samstag Jubiläumskonzert

13. Dezember 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Martin Huch

Mit18 gehören auch zu den Bands, die man mindestens in Hannover, der Region und weiteren Umgebung kaum noch jemandem vorstellen muss, dem der Sinn nach handgemachtem Rock´n´Roll im Allgemeinen und der Musik von Marius Müller-Westerhagen im Speziellen steht. Mit18 sind nunmehr seit 30 Jahren aktiv und unterwegs und das Jubiläumsjahr soll mit einem entsprechenden Konzert in Hannover gefeiert werden. Am kommenden Samstag tritt die Band mit weiteren musikalischen Gästen im MusikZentrum auf.

„Eine Band, deren Musiker alles drauf haben, was das Rock´n´Roll-Herz begehrt. Knackiger Blues, groovende Riffs und balladeske Hymnen“, bringt es der Infotext von Mit18 auf den Punkt und dürfte damit keineswegs übertreiben. Im Mai 1987 wurde die Band in Hannover gegründet und zählt seit vielen Jahren zu den gefragtesten Acts in der Live-Szene und das nicht nur in der Leinemetropole.



2017 spielen Mit18 in der Besetzung Udo Prinz (Gesang, Gitarre), Ole Hempelmann (Bass), Peter „Late“ Ladwig (Gitarre, Harp), Rudi Hintermayer (Gitarre) und Peter „Pedro“Glas (Schlagzeug) und verfolgen konsequent den einst eingeschlagenen Weg, die Songs von Westerhagen, darunter viele Klassiker wie „Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz“, „Sexy“, „Freiheit“ oder „Johnny Walker“ in eigenen, rockigen Interpretationen auf die Bühne zu bringen.



Am kommenden Samstag, dem 16.Dezember, werden Mit18 zum Jubiläumskonzert mit Leon Ladwig und The Sterls noch weitere musikalische Gäste im MusikZentrum begrüßen.



Einlass im MusikZentrum wird ab 19 Uhr sein, der Konzertbeginn ist für 20 Uhr angekündigt. Karten sind noch im Vorverkauf erhältlich und auch an der Abendkasse werden nach aktuellem Stand noch Tickets zu bekommen sein.



Mehr zur Band und zur 30-Jahre-Mit18-Jubiläumsshow über die Links unten in der Info-Box.