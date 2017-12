Das Vdeo zu "Romeo & Julia" erschien vor wenigen Tagen, am heutigen Samstag stellen Massentrend aus Hannover ihre erste EP "Nix" live im Béi Chéz Heinz vor.

Große Freude über „Nix“

Massentrend stellen erste EP im Béi Chéz Heinz vor

09. Dezember 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/Massentrend

Es ist viel los in der Hannover-Szene am heutigen Samstagabend. Nur ein kleiner Auszug: Im MusikZentrum steigt der Sixpack 2017, in der Faust treffen sich sicher viele zur „DieFetteCarolineKannFliegen“ und im Béi Chéz Heinz stellt die Band Massentrend ihre erste EP mit dem Titel „Nix" vor, nachdem vor wenigen Tagen ein Musikvideo zum Song „Romeo & Julia“ ins Netz gegangen war. Bei diesem Release-Konzert dabei sind die Hannoveraner Alternative-Rocker/Punk-Rocker Die Postpunk.