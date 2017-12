"DieFetteCarolineKannFliegen" feiert10-Jähriges. Los geht es am Samstag im Kulturzentrum Faust, wie gewohnt, mit C For Caroline

Emo-Punk-Pop-Rock Dauerbrenner

„DieFetteCarolineKannFliegen“ morgen in der Faust

08. Dezember 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Torsten Gadegast

Ein Hannover-Szene-Traditionskonzert feiert Jubiläum. Unter dem Motto „DieFetteCarolineKannFliegen“ entern am morgigen Samstagabend die Bands C For Caroline, Ich Kann Fliegen und Fat Belly die Bühne der 60er-Jahre-Halle des Kulturzentrums Faust. Einst im Béi Chéz Heinz gestartet steigt das Dreierpack-Konzert mit ein-und angeschlossener Party bereits zum zehnten Mal. Auch in diesem Jahr ist mit speziellen Akzenten zu rechnen.