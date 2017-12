Mit Neugierde und Spaß bei der Sache: Auch Kinder der Grundschule Fichteschule aus Hannover sind am "Sing mit!" Projekt beteiligt und treten beim Abschlusskonzert im Pavillon auf.

Weltoffenheit und Neugierde

Multikulturelles Projekt „Sing mit!“ im Pavillon

07. Dezember 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Denise Kahlmann

„Sing mit! – 8 Länder, 8 Lieder, 150 Kinder auf einer gemeinsamen musikalischen Reise“ – unter diesem Motto findet am morgigen Freitag, dem 8.Dezember, im Pavillon am Raschplatz das Abschlusskonzert eines multikulturellen Musikprojekts mit einem in Hannover bislang einmaligem Ansatz statt. Kinder aus hannoverschen Kitas und Schulen mit zum Teil unterschiedlicher Herkunft, präsentieren traditionelle Lieder aus acht verschiedenen Ländern in speziell arrangierten Fassungen. Im Sommer war das Projekt gestartet, das sowohl den Kindern als auch Lehrern und anderen Beteiligten die Möglichkeit gab und weiterhin gibt, ihren kulturellen und sprachlichen Blickwinkel zu erweitern.