Stellen sich mit melodischem Alternative-Rock beim Sixpack 2017 vor: Starfade.

Der Sixpack 2017 – Die Bands

Teil 5: Die Alternative-Rockband Starfade

07. Dezember 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/MZ

Noch zwei Tage, dann öffnet das MusikZentrum in Hannover zum diesjährigen Bandwettbewerb Sixpack. Mit dabei ist auch die Alternative-Rockband Starfade, über die aktuell im Netz erst wenige Informationen zu finden sind, was sich aber womöglich bald ändern könnte. Die vierköpfige Band hatte Ende August dieses Jahres mit einer Single und einem Musikvideo für relativ starke Aufmerksamkeit gesorgt.

Die Welt ist ein Dorf und irgendwann schließen sich Kreise, sind immer mal wieder bemühte Weisheiten, die auch auf die Musikszene zutreffend sind.



Was die Alternative-Rockband Starfade und ihren Auftritt beim Sixpack am Samstag, dem 9.Dezember, im MusikZentrum angeht, ergeben unsere Recherchen, dass mit Starfade-Musiker Max Koch ein Musiker auf der Bühne steht, der diesen Bandwettbewerb vor vielen Jahren schon einmal gewonnen hat. Vor elf Jahren war das, als Max mit seiner damaligen Rockband John Tennis beim Sixpack 2006 oben auf dem Siegertreppchen stand.



Nun bilden Gitarrist Max Koch, Schlagzeuger Vincent Golly, Bassist Michael Urbatzka und Sänger Daniel Schmidt die Band Starfade und die lässt sich stilistisch zwischen Bands wie Nickelback oder den Foo Fighters verorten, was sicherlich als grobe Orientierungshilfe dienen kann.



Ende August brachte die Band ihre erste Single „No Escape“ zusammen mit einem Musikvideo heraus. Die Resonanzen auf Plattformen wie Facebook waren zahlreich und positiv. Darüber hinaus ist Starfade eine Band, die interessierte Hörerinnen und Hörer sicher noch für sich entdecken müssen und da bietet sich am kommenden Samstag in Hannover beim Sixpack im MusikZentrum eine Gelegenheit. Hier sind die Musiker auf einen relativ späten Slot –nach 23 Uhr- geplant.



