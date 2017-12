Nach über 18 Jahren wieder live in Hannover: Jimmy Eat World spielen eine von zwei Club-Shows in Deutschland am 30. Mai 2018 im Capitol.

Jimmy Eat World nur einmal in Norddeutschland

Rockszene.de präsentiert Show am 30. Mai in Hannover

06. Dezember 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/Hannover Concerts

Die US-Emo/Alternative-Punk-Pop-Rock-Band Jimmy Eat World wird am 30. Mai 2018 ihr einziges Club-Konzert in Norddeutschland im Capitol in Hannover spielen. Diese Hannover-Show wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert. Es ist zudem eines von nur zwei indoor-Konzerten, die die Band neben ihren Open-Air-Auftritten bei Rock am Ring und Rock im Park in Deutschland spielen wird. Neben Hannover ist noch ein Club-Konzert in Leipzig terminiert. In Hannover waren Jimmy Eat World, nach den Erinnerungen von Sänger Jim Adkins, erst einmal zuvor aufgetreten: Im September 1999, damals noch im UJZ Kornstraße in der Nordstadt. Karten für das Konzert im Capitol gibt es ab Freitag, dem 8. Dezember, im Vorverkauf.