SOBI, hier bei ihrem Sixpack-Auftritt 2016 ist auch 2017 wieder beim Wettbewerb dabei.

Der Sixpack 2017 – Die Bands

Teil 4: SOBI aus Hannover

06. Dezember 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Tobias Lehmann

Es kommt schon mal vor, das manche Bands und Solo-Acts mehr als einmal am Sixpack-Bandwettbewerb in Hannover teilnehmen. The Planetoids waren zuletzt zweimal dabei und auch die junge Sängerin, Gitarristin und Songschreiberin SOBI wird –nach 2016- auch beim Sixpack 2017 am kommenden Samstag, dem 9.Dezember, im MusikZentrum auftreten.

Im letzten Jahr staunten die Anwesenden nicht schlecht, als SOBI bei ihrer Solo-Performance besonders viel Gefühl in ihre Songs legte. „(…)Allein mit ihrer Gitarre stand sie auf der Bühne und sang von schmerzhafter Sehnsucht. Melancholie tropfte aus ihren Songs, doch keine Traurigkeit (…)“, beschrieb unser Autor Tobias Lehmann ihre Darbietung beim Sixpack 2016.



Nun hatte sich Sobi in diesem Jahr erneut für einen Auftritt beim Sixpack beworben und die vielköpfige Jury hat sie abermals eingeladen. Die in Madrid geborene Musikerin ist über Lebensstationen in Manchester und London vor einiger Zeit nach Hannover gekommen. Stilistisch operiert sie zwischen Folk und Pop. In ihren Songs reflektiert sie schlechte Erfahrungen und verwandelt diese in etwas Positives, das besser und stärker wird, wie es die Bandinfo widerspiegelt.



Ihre 2016 erschienene EP „Biting Back“ kam im britischen Radiosender BBC und in einigen Sendern Deutschlands zum Einsatz.



Der Sixpack Auftritt am kommenden Samstag, wird die vorerst letzte Hannover-Show von SOBI in diesem Jahr sein, kündigt die junge Künstlerin an. Einlass zum Sixpack 2017 im MusikZentrum ist ab 19.00 Uhr, das Konzert beginnt um 20.00 Uhr. SOBI wird –nach aktuellen Planungen- gegen kurz nach 22.30 Uhr auf der Bühne erwartet.