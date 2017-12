Joe Bonamassa, hier bei seiner Show im Frühjahr 2017 in Hannover, kehrt 2018 für einige Konzerte in größeren Hallen nach Deutschland zurück.

Mal wieder im Lande

Joe Bonamassa 2018 in großen Hallen

05. Dezember 2017

Scheinbar ungebrochen ist die Leidenschaft des Blues-Rock-Gitarristen Joe Bonamassa sehr regelmäßig Live-und Studioalben zu veröffentlichen und unermüdlich zu touren. Auch das Publikum wird nicht müde, die Popularität des Grammy-nominierten Musikers scheint sogar noch weiter zuzunehmen. Im Zeitraum von Mitte/Ende März bis Anfang April wird Joe Bonamassa nach Deutschland zurückkehren und dieses Mal in ganz großen Hallen spielen.

Ein neues Studioalbum gilt es zwar nicht zu bewerben und auch Live-Veröffentlichungen gab es erst in diesem Jahr, trotzdem zieht es Joe Bonamassa wieder auf Tour, auf die Bühne. Unter dem Motto „The Guitar Event Of The Year“, gleichzeitig der Titel einer von Joe Bonamassa kreierten Konzertreihe, geht es in Deutschland in zum Teil sehr große Hallen, wie die Kölner Lanxess Arena oder die Frankfurter Jahrhunderthalle.



Hannover steht 2018 im Rahmen der Deutschlandkonzerte nicht auf dem Tourplan, hier war Joe Bonamassa erst Mitte Mai dieses Jahres in der Swiss Life Hall aufgetreten (Rockszene.de berichtete von der Show).



Für Fans des gern als Superstar des zeitgenössischen Blues-Rock eingeordneten Gitarristen, Sängers und Songschreibers, die aus Hannover und der näheren, wie weiteren Region kommen, dürften zwei Termine in Berlin oder das Konzert in Köln eine aus geografischer Sicht gute Alternative zu einer Show vor der Haustür sein.



Die acht Deutschlandkonzerte von Joe Bonamassa sind für das Frühjahr 2018 wie folgt geplant:



20.und 21.März, Frankfurt a.M., Jahrhunderthalle – 25.März, Chemnitz, Stadthalle – 26.März, Nürnberg, Arena – 28.März, Köln, Lanxess Arena - 30.und 31.März, Berlin, Tempodrom und 2.April, Kiel, Sparkassen-Arena.



Karten für die Konzerte sind bereits im Vorverkauf erhältlich.