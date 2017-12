Der Sixpack 2017 – Die Bands

Teil 2: Blaufuchs aus Hildesheim

04. Dezember 2017, Von: Redaktion

Wenn am Samstag, dem 9.Dezember das MusikZentrum Hannover seine Türen für das Finale des diesjährigen Sixpack-Bandwettbewerbs öffnet, wird auch die Band Blaufuchs aus Hildesheim dabei sein, die noch im Dezember einiges Weitere vorhat, unter anderem ihren EP-Release und einen runden Geburtstag ihres Sängers feiern möchte. Im zweiten Teil unserer Sixpack 2017 – Bandvorstellungsserie geht es also um Blaufuchs.

Blaufuchs spielen punkigen Rock mit deutschen Texten und bauen inhaltlich zuweilen eine Brücke zwischen Berlin und ihrer Heimatstadt Hildesheim. Das liest sich in der offiziellen Bandinfo wie folgt: „Träume und Traumata aus dem Berliner Großstadtleben treffen auf das Lebensgefühl der kleinsten Großstadt Deutschlands und äußern sich in mitreißenden Punkrock-Songs.“



Die Band ist noch verhältnismäßig neu und seit 2016 aktiv. Blaufuchs bestehen aus Sänger und Gitarrist Johannes, Gitarrist Marcel, Bassist Steffen und Schlagzeuger Dennis.



Anfang August dieses Jahres hat die Band zu ihrem Song „Wo du herkommst“ ein Musikvideo veröffentlicht, am 16.Dezember will man die erste EP im Gymnasium Josephinum Hildesheim präsentieren und das im Rahmen eines Konzerts, zu dem auch die Band Was Vergeht geladen ist. An diesem Tag gibt es noch einen weiteren Grund zum Feiern: Sänger Johannes wird 30 Jahre jung.



Bevor es soweit ist, stehen Blaufuchs im Line-Up des Sixpack 2017 im MusikZentrum, bei dem man unter anderem Tonstudioaufnahmen und Gigs, wie etwa auf der Fête de la Musique in Hannover und dem hiesigen Maschseefest gewinnen kann. Einlass zum Sixpack 2017 am 9.Dezember im MusikZentrum ist ab 19.00 Uhr, der Beginn ist für 20.00 Uhr vorgesehen.



Mehr Informationen zum Sixpack und zu Blaufuchs gibt es über die Links unten in der Infobox.