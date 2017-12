Billy Talent spielen im Juni 2018 bei den Festivals Hurricane und Southside.

Schon viele große Namen

Hurricane-Festival mit Arcade Fire und Billy Talent

01. Dezember 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Dustin Rabin

Ein Name populär und groß wie der andere, so kann man den ersten Eindruck vom Line-Up des Hurricane-Festivals 2018 wohl ohne Zweifel beschreiben. Wie bereits gestern in unserer Rubrik „Nachrichtenblitz“ gemeldet, zählen die kanadischen Bands Arcade Fire und Billy Talent zu den prominenten Bands. Sowohl für das Hurricane als auch für das Zwillingsfestival Southside. Beide Open-Airs gehen vom 22.-24.Juni über die Bühnen am Eichenring im niedersächsischen Scheeßel respektive im süddeutschen Neuhausen ob Eck. Insgesamt stehen bereits mehr als 40 Acts fest und auch der Vorverkauf läuft bereits.

Rock, Alternative, Indie, Elektro, Punk-Rock und HipHop bilden beim Hurricane-und Southside auf 2018 erneut den stilistischen Rahmen. Die Veranstalter präsentieren für die beiden parallel laufenden Festivals, bei denen die Auftritte der Bands auf unterschiedliche Tage verteilt werden schon zahlreiche sehr populäre Namen. Da dürften einige Fans kaum aus dem Staunen herauskommen.



Neben Arcade Fire, die fast schon zu Stammgästen des Hurricane gezählt werden können, sind das unter anderem Billy Talent, Marteria, Kraftklub, Biffy Clyro, Broilers, NOFX, The Offspring, The Kooks, Samy Deluxe, Franz Ferdinand, Madsen, Boysetsfire, Pennywise, Prinz P, Beginner und viele andere. Auch aufstrebende Acts wie etwa Fjørt und Drangsal sind mit dabei.



Anhängern elektronischer Musik werden unter anderem die Shows von Booka Shade, Martin Jensen, Valentino Khan und Moonbootica angekündigt.



Das Line-Up ist noch nicht komplett unter anderem sollen noch zwei weitere Headliner folgen, wie Veranstalter FKP Scorpio meldet.



Karten für die Festivals sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Einen Unterschied zwischen dem Hurricane und dem Southside gibt es hinsichtlich des Campings. Für das Southside sind, laut Veranstalterangabe noch bis zum 2.Dezember Kombitickets (Konzertkarten und Camping) erhältlich, beim Hurricane in Scheeßel müssen Besucher, die mit Wohnmobilen oder Wohnwagen anzureisen beabsichtigen, eine separate „WoMo-Plakette“ erwerben.



Mehr dazu auf den jeweiligen Festivalseiten (siehe Links unten in der Infobox).