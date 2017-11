Am kommenden Donnerstag wieder einmal im ausverkauften MusikZentrum: Emil Bulls.

Mit Rockszene.de zum Emil-Bulls-Konzert

Wir verlosen Freikarten für ausverkaufte Show im MZ

27. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/LivingConcerts

Eigentlich geht nichts mehr in Sachen Tickets für das Konzert der Münchner Alternative-Metal-Band Emil Bulls, die am kommenden Donnerstag, dem 30.November zusammen mit den Bands Vitja und Grizzly in Hannover erwartet wird. Das Konzert im MusikZentrum ist bereits seit einiger Zeit restlos ausverkauft. Wer keine Karten mehr ergattern konnte, hat jetzt noch die Chance, über Rockszene.de sechs Freikarten in Form von Plätzen auf der Gästeliste zu gewinnen.

Mit ihrem neunten Studio-Album „Kill Your Demons“ haben sich die Emil Bulls in diesem Jahr eindrucksvoll zurückgemeldet. Zum Titelsong veröffentlichte die Band auch im September ein Musikvideo. Dieses sollte man gesehen haben oder zu den ganz aufmerksamen Leserinnen und Lesern von Rockszene.de gehören, um die Preisfrage zu unserer Ticketverlosung für das Emil-Bulls-Konzert am kommenden Donnerstag, dem 30.November in Hannover richtig beantworten zu können.



Wir verlosen für die Hannover-Show der Emil Bulls am 30.November 2017 im MusikZentrum Hannover 3 x 2 Eintrittskarten in Form von Plätzen auf der Gästeliste.



Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, muss folgende Preisfrage richtig beantworten:



Welcher Musiker einer aus Deutschland stammenden Band stilistisch härterer Ausrichtung, spielt im Musikvideo zum Emil-Bulls-Song „Kill Your Demons“ eine Rolle?



a) Dave Grunewald von Annisokay

b) Sir Optimus Prime von den Grailknights

c) Schädel von GrinReaper



Die richtige Antwort a), b) oder c) geht per E-Mail an die Adresse redaktion (ät) rockszene.de. Einsendeschluss ist der morgige Dienstag, 28.November 2017 um 18.00 Uhr. Bitte eure Vor-und Nachnamen nicht vergessen. Die Gewinner benachrichtigen wir im Anschluss an die Auslosung direkt per E-Mail. Eure Angaben werden von uns ausschließlich im Zusammenhang mit dieser Verlosung verwendet.



Ein Tipp aus der Rockszene.de Redaktion: Nutzt für die Suche nach der richtigen Lösung gegebenenfalls unsere Suchfunktion auf Rockszene.de und lest aufmerksam die von uns in der zweiten Jahreshälfte 2017 veröffentlichten Artikel über die Emil Bulls durch.



Einlass für die Show am 30.November im MusikZentrum ist ab 19.00 Uhr. An der Abendkasse werden keine Karten mehr angeboten. Das Konzert ist ausverkauft.