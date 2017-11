Manche Songs entwickeln sich von Moll nach Dur, von Country zu Disko: The Fratellis haben neue Musik geschrieben und aufgenommen.

Ein warmer Tag und seine Folgen

The Fratellis sind mit neuer Musik zurück

27. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Nicky J.Sims

Das schottische Trio The Fratellis meldet sich mit neuer Musik zurück. Die Band, die stilistisch Elemente aus Alternative, Folk-Punk und Indie-Rock vereint, zeitweise auch zwischen amerikanisch angehauchtem Pop der Siebziger und Britrock pendelt hat für Anfang März 2018 ihr neues Album „In Your Own Sweet Time“ angekündigt. Kürzlich gab es bereits den ersten Song und ein Video daraus. Was das Ganze mit einem warmen Tag in der schottischen Stadt Glasgow zu tun hat, versucht, dieser Artikel aufzudecken.

2005 gründeten sich The Fratellis in Glasgow und alsbald nahmen alle drei Musiker den Namen Fratelli als Nachnamen an, was im Italienischen „Brüder“ bedeutet. Vier Alben brachte die Band bis dato auf den Markt, das bislang letzte im September 2015. Es wird wohl wieder Zeit für neue Musik, dachten sich die Musiker, taten sich mit dem renommierten, mehrfach Grammy-nominierten Produzenten Tony Hoffer (Beck, The Kooks, Belle & Sebastian u.a.) zusammen und nahmen das Album „In Your Own Sweet Time“ auf.



Die Band soll vielseitiger und gereifter klingen, ohne dabei an ihrem Sound und ihrem schwarzen Humor einzubüßen, vermittelt es eine aktuelle Medieninformation. Die Stärken amerikanischen Pop der 1970er Jahre soll sich mit der Virtuosität und Spielfreude des Britrock vereinen.



Einen ersten Eindruck vom neuen Werk können Fans von The Fratellis mit dem Song „The Next Time We Wed“ gewinnen, zu dem kürzlich auch ein Musikvideo erschienen ist. Dieser Song hat augenscheinlich eine größere Entwicklung im Kompositionsprozess durchschritten. Sänger und Gitarrist John Lawler a.k.a. Jon Fratelli erklärt dazu, dass sich der Titel von einem Countrysong in D-Moll zu einen Disko-Song in A-Dur verändert hätte. Ein ungewöhnlich warmer Tag in Glasgow sei könnte dafür verantwortlich sein, respektive Schuld sein.



Das neue The-Fratellis-Album „In Your Own Sweet Time“ erscheint am 9.März über das Label Cooking Vinyl. Tourdaten seien in Planung, heißt es in der vorliegenden Medieninformation.