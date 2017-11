Kurze Verschnaufpause, bis es Ende Januar nach Europa geht: Am 16.Februar spielen The Menzingers in Hannover in der 60er-Jahre-Halle des Kulturzentrums Faust.

Zeit zu überbrücken

The Menzingers vor ihrer Europareise

25. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/X-Why-Z

Die US-amerikanische Punkrock-Band The Menzingers verbringt ihre Zeit in diesem Herbst dort, wo man sich eine engagierte und motivierte Punkrock-Band vorstellt: Auf Tour, auf der Straße, in Clubs. Nach einer ausgedehnten Tour durch Nordamerika, auf der man die Bühne unter anderem mit den Kollegen von The Flatliners teilte, konnten The Menzingers kurz verschnaufen und neue Gimmicks und Specials aus ihrer Merchandise-Linie anpreisen. Im Januar geht es auf große Europareise. Auch Deutschland liegt wieder auf der Reiseroute und in Hannover wird die Band ebenfalls auftreten: Am 16.Februar im Kulturzentrum Faust, präsentiert unter anderem von Rockszene.de.