Videorelease-Show in der Nordstadt

Desona aus Hannover spielen am heutigen Samstagabend eine Videorelease-Show in der Strangriede-Stage in der Nordstadt.

Neues von Desona heute in der Strangriede Stage

25. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Fabian Krieger

Es wird wohl kein gewöhnliches Konzert von der hannoverschen Alternativ-Rock/Metal-Band Desona am heutigen Samstagabend in der Strangriede Stage in der Nordstadt. Gestern Abend veröffentlichten Desona einen brandneuen Song aus ihrem wohl bald folgenden neuen Album und teilten über Facebook das dazugehörige Musikvideo. Die Band will den heutigen Auftritt als „Videorelease-Show“ spielen.

Desona sind schon einige Jahre in der hannoverschen Musikszene am Start. Stilistisch wandelte sich Band um Sänger Marc Bonnard, Gitarrist Sebastian Krieger, Bassist Thomas Janssen und Schlagzeuger Dennis Tan von einer reinen Alternative-Rock Band zu einer Gruppe, die es seit rund zwei Jahren wesentlich härter angehen lässt. Der Alternative-Rock von Desona liebäugelt mit seinen Shout-Vocals deutlich mit modernem Metal. Desona live ist meist eine sehr schweißtreibende und kraftvolle Angelegenheit.



Zuletzt spielte die Band sporadische Shows in anderen Gefilden des Landes, in ihrer Heimatstadt Hannover hat man das Quartett, das früher auch schon mal zu fünft agierte, nicht auf einer Bühne gesehen und gehört.



Die Band war aber alles andere als untätig. Ein neues Album soll bald veröffentlicht werden und für einen ersten Eindruck hat die Band am gestrigen Freitagabend mit „A Part Of Me“ einen ersten Song aus ihrer neuen Platte vorgestellt und das genre-typisch recht düster inszenierte Musikvideo über ihre Facebook-Seite veröffentlicht.



Vor diesem Hintergrund haben Desona das heutige Konzert in der Strangriede Stage in Hannover als „Videorelease-Show“ deklariert. Einlass in der Strangriede Stage ist ab 20.00 Uhr, die Show dürfte gegen kurz nach 21 Uhr starten. Der Eintritt ist kostenlos.