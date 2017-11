Neues Team plant die Zukunft

Indiego Glocksee bleibt vorerst geschlossen

24. November 2017, Von: Redaktion

Der Musikklub Indiego Glocksee in der Calenberger Neustadt bleibt vorerst geschlossen. In der Nacht zu Donnerstag hatte das bislang unabhängige, selbstständige Betreiberkollektiv des Indiego seine Auflösung bekannt gegeben. In einer ausführlichen Stellungnahme zur Entwicklung und aktuellen Situation, die das Kollektiv auf der Website des Clubs und in sozialen Netzwerken veröffentlicht hatte, heißt es, dass die Selbstständigkeit des Indiego als autonomer Bereich innerhalb der Glocksee bereits am 13.November „endgültig aufgehoben“ worden sei. Zurzeit werden neue Strukturen geschaffen, ein neues Team plant seit rund einer Woche die Zukunft der Location.