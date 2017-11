Weltstars, Newcomer und Hannover-Szene

David Gilmour wirkte rund um seiner Konzerte in der süditalienischen Stadt Pompeij recht zufrieden und glücklich. In unserer Rubrik "Gehört und Gesehen" stellen wir unter anderem seine Live-Blu-ray-Disc vor.

23. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Sarah Lee, Pressefreigabe

Große Namen der Musikgeschichte treffen auf modern rockende Newcomerbands, Weltstars auf die Hannover-Szene. Dabei wird ein Zeitsprung von 46 Jahren vollzogen. Manche Stücke der vorliegenden CDs und Blu-ray-Dics sind frisch komponiert, andere in den frühen 1970er-Jahren entstanden. In unserer Rubrik „Gehört und Gesehen“ stellen wir heute die aktuellen Veröffentlichungen von Flash Forward, Volter, Yes, Spock´s Beard und David Gilmour vor.

Für Fans von klassischem Progressive-Rock aus der 1.Liga und der höchsten Königsklasse gibt es heute einiges zu lesen. Wir haben das Live-Doppel-Album „Topographic Drama – Live Across America“ der Band Yes besprochen, das am Freitag, dem 24.November in den Handel kommt. Bereits kürzlich, respektive vor einigen Wochen erschienen sind David Gilmour „Live At Pompeij“ und „Snow live“ von Spock´s Beard in einmalig wiedervereinigter Originalbesetzung mit dem früheren Mastermind Neal Morse.Eine sehr vielversprechende Alternative-Rockband aus Deutschland, die es sicher lohnt, im Auge zu behalten ist Flash Forward, die –ebenfalls am kommenden Freitag- ihr aktuelles Album „Revolt“ herausbringen, das bei unserer Autorin auf postive Resonanz stieß.Last but not least: Harte, temporeiche Rockmusik aus Hannover. Die Kick-Ass-Rock´n´Roll Band Volter hat vor einigen Wochen ihr Debütalbum “Off To War” präsentiert, dem wir uns ebenfalls mit einer Besprechung gewidmet haben.Die Besprechungen zu diesen Scheiben (und zu vielen anderen mehr) findet ihr in der Rubrik "Gehört und Gesehen", direkt dorthin geht es hier entlang