Marteria, hier bei seiner Hannover-Tour-Show 2014, wird am 2.Dezember sein bis dato größtes eigenes Tourkonzert in der Kölner Lanxess Arena spielen, live übertragen von MagentaMusik 360.

Köln-Show von Marteria live auf MagentaMusik 360

Noch Karten für Zusatzkonzert in Hannover im März

22. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Norbert Pfeifer

Der Rapper Marteria schwimmt in diesen Wochen und Monaten auf der Erfolgswelle ganz oben. Die bevorstehende Deutschland-Tour ist komplett ausverkauft. Das Konzert am 2.Dezember in der Kölner Lanxess Arena wird die bis dato größte eigene Tour-Show sein, die Marteria spielen wird. Der Telekom-Streaming-Dienst MagentaMusik 360 hat angekündigt, dieses Konzert live und in HD zu übertragen. Mit der Option, dass Zuschauerinnen und Zuschauer daheim verschiedene Blickwinkel wählen können. Am 15.Dezember wird Marteria in Hannover auftreten. Dieses Konzert ist seit langem ausverkauft, für das Zusatzkonzert am 20.März 2018 gibt es dagegen noch Karten.

Nicht nur musikalisch, sondern auch optisch geben Konzerte von Marteria einiges her und dürfen durchaus in die Abteilung spektakulär eingeordnet werden. Im Verlauf seiner aktuellen „Roswell Tour“ mach der Rapper am 2.Dezember Halt in der Lanxess Arena in Kölner, die derzeit größte Multifunktionsarena Deutschlands. Sein dortiges Konzert will der Telekom-Dientst MagentaMusik 360 am Showtag ab 21.00 Uhr live übertragen. Exklusiv.



Somit haben Fans und Interessierte, die kein Ticket für das Kölner Konzert bekommen konnte, nun die Gelegenheit, das Konzert aus individuell wählbaren Blickwinkeln und Positionen live zu verfolgen. Auf der Website von MagentaMusik 360 erhält man eine entsprechende App zum Download. Die Übertragung erfolgt zusammen mit Entertain TV.



Zehn HD- und vier 360°-Kameras werden in der Lanxess Arena die Show aufnehmen und übertragen.



Marteria wird zu dem Vorhaben wie folgt zitiert: „Es gibt nichts Besseres für einen Samstagabend. Wir werden die Halle abreißen und freuen uns, dass die ganze Welt live in 360° dabei sein kann.“



In Hannover wird Marteria mit seiner „Roswell“-Tour-Show am Freitag, dem 15.Dezember in der Swiss Life Hall zu Gast sein. Wie wir bereits berichteten, ist das Konzert seit langem ausverkauft. An gleicher Stelle wird Marteria jedoch am Dienstag dem 20.März ein Zusatzkonzert spielen. Für diese Show sind noch Karten im Vorverkauf erhältlich. Beide Hannover-Shows werden unter anderem von Rockszene.de präsentiert. Mehr Informationen dazu auch beim örtlichen Veranstalter Living Concerts.