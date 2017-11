Derzeit zu dritt: I Raise The Siren aus Hannover haben zwei neue Songs veröffentlicht und wollen nach einer Kreativpause mit einem neuen Schlagzeuger, der noch gefunden werden muss, durchstarten.

„Thick metal music without Geschrei“

I Raise The Siren bringen neue Songs heraus

21. November 2017

In der hannoverschen Musikszene sind I Raise The Siren schon lange keine Unbekannten mehr. Bekannt ist die Band für ihren kraftvollen Alternative-Metal. Zuweilen ist man auch in Post-Rock-Gefilden unterwegs. Kurz vor einer kreativen Pause haben I Raise The Siren zwei ganz neue Songs auf diversen Online-Plattformen veröffentlicht. „Thick metal music without Geschrei“ lautet die Eigeneinschätzung und Ankündigung der Band in einem aktuellen Facebook-Post.

Wer in Hannover auf packenden Alternative-Rock und Metal im weiteren und näheren Sinne steht und sich dabei gern in der lokalen und regionalen Musikszene umschaut und umhört, kam bislang an der Band I Raise The Siren kaum vorbei.



Am vergangenen Freitag hat die Band mit „New Age“ und „Open Water“ zwei ganz neue Songs in ihrem Spotify-Kanal veröffentlicht. Aber nicht nur dort kann man den Song hören, sondern auf allen gängigen Online-Musikplatformen. Die neue Veröffentlichung ist als Doppel-A-Seite zu verstehen, die über das Label Recordjet herausgekommen ist. Nach man direkt zuvor noch drei Gigs gespielt hatte, soll es nun erstmal in eine kreative Pause gehen, erklärt Sänger und Gitarrist Daniil gegenüber Rockszene.de.



Seit Ende Oktober gehen die Band und Schlagzeuger Stefan getrennte Wege. Derzeit sind Daniil, Gitarrist Niels und Bassist Martin auf der Suche nach einem neuen Drummer. Interessierte Musiker können sich bei I Raise The Sunrise über deren Facebook melden. Für 2018 hat man es sich unter anderem zum Ziel gesetzt, eine EP zu veröffentlichen.



