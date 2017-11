Eine der Entdeckungen 2017: Cave Comrades aus Hannover schafften es bei Emergenza bis in das Regionalfinale und erreichten dort den 2.Platz. Welche Bands werden 2018 bei Emergenza in Hannover spielen? Die Anmeldephase hat bereits begonnen.

Emergenza in Hannover 2018 mit Neuerung

Erste Termine stehen, Bands können sich buchen

20. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Lisa Eimermacher

Emergenza ist als weltweit ausgerichteter Bandcontest auch dafür bekannt, stetig an seinen Abläufen zu arbeiten, Neuerungen einzuführen und mit neuen Partnern zu kooperieren. Das betrifft für das Jahr 2018 auch die Emergenza-Shows in Hannover. Dafür sind bereits zahlreiche Termine im Mephisto des Kulturzentrums Faust gebucht, für die sich Bands aus Hannover und der Region und anderen Teilen Niedersachsens anmelden können. 2018 werden in Hannover die Halbfinal-Konzerte entfallen, stattdessen soll es ein großes Stadtfinale Ende Mai im MusikZentrum geben.