Risikofreudig oder traditionsbewusst?

Im Rockszene.de-Interview: Torsten Böhmeke, einer der Geschäftsführer des Musikgeschäfts Der Musikbrunnen in Hannover.

18. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Sabrina Kleinertz

Vielen sind die Baugerüste in der Grupenstraße auf dem Weg zwischen Kröpcke und Marktkirche in Hannover bereits aufgefallen. Der Musikbrunnen, der dort bereits seit 1972 ansässig ist und in vierter Generation geführt wird, hat umgebaut. Nun bietet sich den Kunden des Musikgeschäfts mehr Platz, um die verschiedensten Instrumente zu entdecken und zu erkunden. Wir trafen uns mit Torsten Böhmeke, der zusammen mit seiner Familie den Laden führt, zum Interview.

Wer in Hannover vom Kröpcke in Richtung Marktkirche –oder umgekehrt – unterwegs ist und den Weg durch die Grupenstraße nimmt, der wird den Musikbrunnen mit seiner markanten Glasfassade und den in der oberen Etage imposant ausgestellten Schlagzeugen kennen. Seit 1972 befindet sich das Musikfachgeschäft an diesem Standort. Die Ursprünge des Musikbrunnens in Hannover reichen sogar bis in das Jahr 1937.Der Musikbrunnen ist in den 80 Jahren seines Bestehens ein Familienunternehmen und wird inzwischen in vierter Generation geführt. In diesem Jahr standen Umbau-und Renovierungsarbeiten an.Mit Torsten Böhmeke sprachen wir über Entwicklungen und Trends im Instrumentenhandel, Wünsche von Kunden und darüber, mit welchen Eigenschaften man ein Familienunternehmen führt und welchen Einfluss das Internet auf das Geschäft hat.Das Interview ist in unserer Kategorie „Menschen und Hintergründe“ veröffentlicht.Direkt zu "Menschen und Hintergründe": Bitte hier klicken