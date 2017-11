Boysetsfire-Sänger Nathan Gray präsentiert sein erstes "echtes" Solo-Album auch live in Hannover.

In reduziertem Ambiente

Nathan Gray von Boysetsfire solo aktiv

17. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/Uncle M

Als Sänger und Frontmann der US-Post-Hardcore-Band Boysetsfire schlägt Nathan Gray für gewöhnlich laute und harte Töne an, aber Gray hat hinsichtlich seines künstlerischen Wirkens auch noch andere Facetten. Das zeigt er ziemlich eindrucksvoll mit seiner aktuellen Solo-Single „Echoes“, einer ersten Auskopplung aus dem im Januar erscheinenden Album „Feral Hymns“. Dieses Solo-Debüt bringt den Hörern Nathan Gray als Künstler näher, der seine Musik im akustischen Gewand präsentiert. Anfang Februar wird er im Verlauf einer Solo-Tour auch in Hannover auftreten.

Dass Nathan Gray auch mal gern Projekte neben Boysetsfire verfolgt, ist nicht neu. Die Band The Casting Out darf als ein Beispiel herhalten. Jetzt präsentiert sich der Post-Hardcore-Sänger aber als Solo-Act, der von Akustik-Gitarre und seiner Stimme getragene Songs auf ein Album bringt. Hier und da haben noch Streicher und eine dezente E-Gitarre Platz, im Grunde ist die Platte aber instrumentell deutlich reduziert gehalten. Bereits die erste Single „Echoes“, am gestrigen Donnerstag erschienen, beeindruckt in dieser Richtung und geht mit melodischem, fast hymnischem Refrain ins Ohr.



Das Album „Feral Hymns“ soll dann am 19.Januar über End Hits Records in den Handel kommen. Am 3.Februar startet Nathan Gray in Köln seine Solo-Tour. Der dortige Jungle Club ist bereits ausverkauft. Am 4.Februar wird Gray dann in Hannover im Kulturzentrum Faust erwartet, weiter geht es mit Shows in Münster, Berlin, Jena, Nürnberg, Wien, München und Karlsruhe.



Neben seinen Solo-Songs aus „Feral Hymns“ will Nathan Gray bei diesen Shows auch Akustik-Versionen von Songs von Boysetsfire und The Casting Out auf die jeweiligen Bühnen bringen.