Southern Rock trifft Western Metal

Molly Hatchet mit Dezperadoz in Hannover

17. November 2017, Von: Redaktion

Bei so vielen aktuellen, modernen –manche nennen es auch zeitgemäßen – Acts, die in Hannover derzeit beinahe täglich auf Bühnen der Stadt stehen, sind Shows mit Urgesteinen eines Genres eher selten. Kommt die Sprache auf Southern Rock, dann fällt nicht wenigen sicher der Name Molly Hatchet ein. Diese bereits Mitte der Siebziger gegründet Band spielt in der Vorweihnachtszeit eine Show im MusikZentrum. Das ist aber nicht alles. Mit Dezperadoz aus Heidelberg ist eine Band dabei, die unter „Western Metal“ firmiert.

Molly Hatchet, 1975 in Jacksonville/Florida gegründet, sind wieder im Rahmen ihrer Xmas-Konzertreihe unterwegs. „Gelungene Abend im Zeichen des Rock“, werden im offiziellen Veranstaltungstext versprochen. Musikalisch gelten die Musiker um Gitarrist und Sänger Bobby Ingrim als spielfreudig und verlässlich.



Für den 12.Dezember sind Molly Hatchet im MusikZentrum in Hannover angekündigt, als musikalischer Gast ist die Heidelberger Band Dezperadoz mit von der Partie. Für Fans von reiferem, handgemachtem Rock könnte dieser Dienstagabend zu einer runden Sache geraten.



Dezperadoz werden sicherlich die Möglichkeit nutzen, dem Hannoveraner Publikum ihr aktuelles Album „Call Me Of The Wild“ live vorzustellen. Seit 2006 ist diese Band bereits unterwegs.



Molly Hatchet können aus dem großen Fundus von 13 Studioalben schöpfen, die sie in ihrer inzwischen 42 Jahre andauernden Karriere veröffentlicht haben. Diese ist von schon frühen, großen Erfolgen geprägt, aber auch von Besetzungswechseln und dem frühen Tod einzelner Musiker gezeichnet.



Zuletzt verstarb im September dieses Jahres Gitarrist Dave Hlubek im Alter von nur 66 Jahren an den Folgen einer Herzattacke. Hlubek war das letzte verbliebene Gründungsmitglied von Molly Hatchet.



Für das Konzert mit Molly Hatchet und Dezperadoz am 12.Dezember im MusikZentrum Hannover gibt es noch Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen. Weitere Infos gibt es auch auf der Website des örtlichen Veranstalters Living Concerts.