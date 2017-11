Viele kennen ihn als Sänger und Frontmann von Drone, aber viele auch als Solo-Künstler: Im Dezember präsentiert Mutz eine neue EP und tritt in Hannover im Rocker auf.

Neue Musik von Mutz

EP mit vier neuen Songs am 1.Dezember

15. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Marcel Hübner

Den Celler Sänger, Gitarristen und Songschreiber Moritz Hempel kennt man nicht nur in der hannoverschen Musikszene seit vielen Jahren besser unter seinem Künstler/Szene-Spitznamen Mutz. Als Frontmann der Thrash-Metal-Band Drone tourte er in der Vergangenheit europaweit und trat vereinzelt auch in anderen Teilen der Welt auf. Neben seinen Aktivitäten mit Drone verfolgt er seit längerem auch eine Solo-Karriere als Singer-/Songwriter. In dieser Rolle veröffentlicht Mutz am 1.Dezember eine EP mit neuen Songs, die er –im Gegensatz zum Debüt „Get Me Nutz“- komplett solo eingespielt hat.

„Last Grain Of Sand“ ist der Titel der vier Songs umfassenden EP von Mutz, die am 1.Dezember auch als 10“ Vinyl-Schallplatte auf den Markt kommt. Das Ganze allerdings in einer auf 500 Stück limitierten Auflage.



War Mutz noch auf seinem Debüt „Get Me Nutz“ aus dem Jahr 2016 mit einer Band zu hören, ist er auf „Last Grain Of Sand“ komplett solo zu hören. „Ich habe die Songs direkt eingespielt, ohne Klick, großes Geschnippel oder so. Ganz einfach, wie auf der Bühne. Dann noch ein wenig Zuckerguss drüber und fertig!", erklärt Mutz.



Wie es zu den Aufnahmen für die neue EP kam, führt eine aktuelle Medieninformation aus: „Entstanden ist die Idee zu der Aufnahme auf dem Full Metal Cruise V im Frühjahr, auf dem Mutz und Dirk Burke (Lakeside Studio - Berlin) nach einigen Tagen Gelage sich auf die Session verabredeten. Dass dabei so etwas entsteht, haben wohl beide zu dem Zeitpunkt noch nicht gedacht“, heißt es dort.



„Last Grain Of Sand“ wird digital bei iTunes und Amazon erhältlich sein. Die auf 500 Stück limitierte und durchnummerierte Vinyl-Edition enthält zusätzlich einen Download-Code.



Live auf die Bühne geht es für Mutz wieder am 2.Dezember. An diesem Termin steht ein Konzert in Bremen im Terminkalender, in Hannover wird der Sänger, Gitarrist und Songschreiber am 27.Dezember beim „After Christmas Massaker“ im Rocker in der Reuterstraße auf der Bühne erwartet.