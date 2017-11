In diesem Jahr mit ihrem ersten Album deutschlandweit auf Tour: Die Band Antiheld aus Stuttgart.

„Straßenköterpop“

Antiheld mit erstem Album unterwegs

15. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Viktor Schanz Fotografie

Eine für ein größeres Publikum noch relativ neue Band in der deutschen Musikszene ist Antiheld aus Stuttgart. Ihren Stil bezeichnen die Musiker selbst als Straßenköterpop. Mit ihrem Debütalbum „Keine Legenden“ befinden sich Antiheld in diesen Wochen auf Deutschlandtour. Zum Start Anfang November konnten Musikinteressierte aus Hannover und Umgebung die Band im Musikklub LUX kennenlernen. Oberflächlich betrachtet mag man Antiheld als eine weitere der zahlreichen Newcomer Pop-Bands mit deutschen Texten wahrnehmen, bei näherem Hinhören sind das Erscheinungsbild und der Sound von Antiheld doch ziemlich individuell und das liegt wohl nicht nur am Einsatz eines Akkordeons.