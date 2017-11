Bei Live-Shows von Iron Maiden herrscht in der Regel große Stimmung. Im Sommer kommt die Band um Leadsänger und Frontmann Bruce Dickinson nach Hannover auf die Expo-Plaza.

Europa-Reise führt dieses Mal nach Hannover

Iron Maiden treten im Juni 2018 auf der Expo-Plaza auf

14. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): John McMurtrie

Lange war die britische Heavy-Metal-Band Iron Maiden nicht mehr live zu Gast in Hannover. Wenn Iron Maiden im Verlauf ihrer Tourneen im Norden Deutschlands unterwegs waren, dann standen in den letzten Jahren meist Hamburg oder Wacken auf dem Terminplan. 2018 geht die Band von Ende Mai bis Mitte August auf Europa-Reise. 34 Shows umfasst die „Legacy Of The Beast European Tour 2018“ nach aktuellem Stand und unter den vier Städten, die Iron Maiden in Deutschland besuchen werden, ist dieses Mal auch Hannover. Hier werden die Mannen um Bruce Dickinson und Steve Harris am 10.Juni auf der Expo-Plaza erwartet. Der Kartenvorverkauf startet in Kürze.