Erster in der Jury-Wertung, Zweiter nach Publikumsstimmen: Die Band Elephant´s Foot freut sich über ihren Erfolg beim local-heroes-Bundesfinale in Salzwedel.

Elephant´s Foot gewinnen local heroes 2017

Fréros für Niedersachsen beim Publikum ganz vorn

14. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Sascha Schroeder

Das Rocktrio Elephant´s Foot aus Sachsen Anhalt hat am vergangenen Wochenende das diesjährige local-heroes-Bundesfinale im Kulturhaus in Salzwedel gewonnen. Vor rund 800 Besuchern gewannen Fréros als Vertreter Niedersachsens den Publikumspreis. Insgesamt etwa 1400 Bands hatten sich über das gesamte Jahr 2017 deutschlandweit an local heroes beteiligt. Beim Finale am Samstag trat die Berliner Band Ohrbooten als spezieller Gast außer Konkurrenz auf und lieferte eine gut einstündige Show.