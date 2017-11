Die Berliner Band Silly gewährt in einer Kino-Doku Einblicke hinter die Kulissen.

Persönlicher Blick hinter die Kulissen

Silly-Doku „Frei von Angst“ exklusiv im CinemaxX

13. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Ben Wolf

Die Band Silly gehört sicherlich zu den wichtigen Rockbands Deutschlands, gern werden Silly auch als „Ostrock-Legenden“ bezeichnet. Die Band kann auf eine fast 40-jährige Karriere zurückblicken. Kürzlich ist eine Musikdokumentation mit dem Titel „Silly – Frei von Angst“ entstanden, die am 16.November exklusiv in einigen CinemaxX-Kinos gezeigt wird, darunter auch in Hannover.

Silly im Kino, mit einer Musikdokumentation, die nur am 16.November in den CinemaxX-Kinos in Berlin, Dresden, Halle, Magdeburg und in Hannover gezeigt wird – das dürfte für einige Fans der Berliner-Rockband die Abendplanung für den Donnerstag nächster Woche erleichtern. In der Dokumentation gibt es einen persönlichen Blick hinter die Kulissen des künstlerischen Wirkens von Silly, auch aus der Backstage-Perspektive soll der Zuschauer Eindrücke erhalten.



In der 113-minütigen Musik-Doku wird unter anderem gezeigt, wie die Band in der heutigen Besetzung um Sängerin Anna Loos, Keyboarder Ritchie Barton, Gitarrist Uwe Hassbecker und Bassist Jäcki Reznicek an neuen Songs arbeitet und sich auf Tourneen, wie auf die „Wutfänger“-Tour vorbereitet. „Silly – Frei von Angst“ wird auf Großbildleinwand gezeigt, Fans sollen die Band in einem ganz neuen Licht erleben, wie es eine Medieninformation beschreibt.



Silly wurden 1978 im damaligen Ost-Berlin gegründet. Als herausragende Sängerin und Künstlerpersönlichkeit wurde die 1996 verstorbene Tamara Danz hoch geschätzt. Von der Besetzung aus der Gründungszeit und ersten Jahren der Karriere wirkt heute kein Musiker mehr bei Silly mit. Barton, Hassbecker und Reznicek sind seit Anfang/Mitte der 1980er-Jahre dabei, Sängerin Anna Loos stieß 2006 zu Silly.



Karten für die Kinovorführung am 16.November im CinemaX sind im Vorverkauf über die Website des Kinos erhältlich (Links unten in der Infobox).