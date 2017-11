Jupiter Jones haben ihre Auflösung bekannt gegeben, spielen aber noch bereits gebuchte Konzerte bis ins Jahr 2018 hinein.

Fokus in andere Richtungen verschoben

Jupiter Jones kündigen ihre Auflösung an

09. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Sven Sindt

Die Indie/Punk/Pop-Band Jupiter Jones hat am gestrigen Mittwochmittag ihre Auflösung angekündigt. Bei einigen in der Band habe sich der Fokus in andere Richtungen verschoben, erklärt die Band in einem Statement auf ihrer Facebook-Seite. Die Entscheidung, Jupiter Jones nach gut 15 Jahren aufzulösen, habe man schweren Herzens beschlossen, heißt es weiter. Ausstehende Konzerte für den Rest des Jahres 2017 und für 2018 gebuchte Shows will die Band noch spielen.