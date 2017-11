Billy Joel, hier bei einer Show 2016 im New Yorker Madison Square Garden, spielt 2018 sein einziges Konzert im deutschsprachigen Raum in Hamburg im Volksparkstadion.

Sehr seltener Besuch eines Superstars

Billy Joel kommt zu Stadionshow nach Hamburg

09. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Jeff Schock / Live Nation, Pressefreigabe

Ein sehr prominenter US-amerikanischer Pop-Künstler spielt ein Stadionkonzert in Hamburg. Was man auf den ersten Blick als nicht besonders ungewöhnlich wahrnehmen könnten, entpuppt sich auf den zweiten Blick schon als reichlich exklusives Ereignis, das am Samstag, dem 30.Juni 2018 im dortigen Volksparkstadion stattfinden soll: Billy Joel spielt an diesem Termin sein einziges Konzert im deutschsprachigen Raum. Im europäischen Dunstkreis sind derzeit nur noch zwei weitere Shows terminiert, in Dublin und in Manchester.