Mit Melodic Death Metal am 18.und 19.November zur Bandfactory ins MusikZentrum: Source Of Rage aus Sarstedt.

Öffentliche Kurzkonzerte mit direkter Kritik

Bandfactory Niedersachsen ist mit sechs Acts komplett

08. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/localheroes

Mitte November ist alljährlich das MusikZentrum in Hannover für die Bandfactory Niedersachsen reserviert. Das Profi-Bandcoaching-und -Workshop-Projekt, an dessen Anfang ein Tag mit öffentlichen Kurzkonzerten steht, ist für das Wochenende 18.und 19.November terminiert. In diesem Jahr sind im Schwerpunkt Bands aus den Genres Alternative-Rock und Metal dabei: Lighthouse Down, Matagalpa, Source Of Rage, Carry The Fire, Lemonsweet und Meta. Allesamt Newcomerbands aus Niedersachsen. Auf die 20-minütigen Kurzkonzerte erhalten die Bands ein direktes Feedback von den anwesenden Coaches.