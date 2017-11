Fury In The Slaughterhouse haben erneut die Schirmherrschaft für DIE!!!Weihnachtsfeier für Obdachlose und Bedürftige in Hannover übernommen und auch einen Song für die aktuelle Benefiz-CD beigesteuert.

Prominente Musikstars unterstützen

Benefiz-CD für DIE!!!Weihnachtsfeier in Hannover

08. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Marco Sensche

Am 17.Dezember findet im Hannover Congress Centrum (HCC) zum sechsten Mal DIE!!!Weihnachtsfeier für Obdachlose und Bedürftige statt. Die Schirmherrschaft hat erneut die hannoversche Rock-Pop-Band Fury In The Slaughterhouse. In diesem Jahr wurde ein Benefiz-CD-Sampler zusammengestellt mit dem zahlreiche lokale, regionale, nationale und internationale Bands und Einzelkünstler das Projekt mit ihren Songbeiträgen unterstützen. Verkaufserlöse der CD sollen komplett dem Projekt zu Gute kommen.

19 Acts haben für diesen CD Sampler Songs aus ihrem Repertoire zur Verfügung gestellt, darunter die Projekt-Schirmherren von Fury In The Slaughterhouse mit einer Akustik-Version ihres Hits „Every Generation Got Ist Own Disease“, die britische Progressive-Rockband Magnum mit „On Christmas Day“, Stoppok mit „Das Leben verkauft“, Axel Prahl & Das Inselorchester mit „Blick aufs Mehr“, Rosy Vista mit „Sound Of Your Love“, Wohnraumheldenliga mit „Der Himmel den Doofen“, Singer-/Songwriter Robby Ballhause mit „Behind The Door“, die Rockband Ignore The Sign um Ossy Pfeiffer mit „There Was A Time“ und Annies Revier mit „Nimm meine Hand.“



Der Sampler ist bereits fertig aus dem Presswerk gekommen und ist unter dem Titel der Veranstaltung „DIE!!!Weihnachtsfeier für Obdachlose und Bedürftige – Benefizsampler Vol.2“ erschienen. Die CD sei ab einer Spende von 10 Euro aufwärts zu haben, informiert eine Medienmitteilung der Initiatoren.



Seit dem 3.November ist der Tonträger für dessen Cover-Artwork der hannoversche Cartoonist Thorsten „Melvin“ Wilkens verantwortlich zeichnet in einige ausgewählten Geschäften und Lokalitäten der Stadt zu bekommen: Bei Decius, bei Comix, bei 25music, bei Ohrwurm, bei Die Waschweiber und bei Limmer 60.



Online kann man den Sampler über den Shop phantastische-zeiten-shop.de erwerben.



Zu DIE!!!Weihnachtsfeier werden am 17.Dezember im HCC rund 700 Erwachsene und 400 Kinder erwartet. Mehr dazu über die Links unten in der Infobox.