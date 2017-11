Alternative-Rock mit internationaler Note: Flash Forward aus Wesel präsentieren als Ergebnis ihrer Neuaufstellung ihr neues Album "Revolt". Nachdem sie im Oktober als support von You Me At Six in Hannover spielten, treten sie im Verlauf ihrer eigenen Tournee in Brauschweig auf.

Selbstbewusst auf eigenem Weg

Flash Forward mit ihrem neuen Album „Revolt“

07. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Till van Mallinckrodt

„Alles auf Anders“ war das Motto der Alternative/Punk-Pop-Band Flash Forward zu Beginn dieses Jahres. Nach ihrer Album-Veröffentlichung „Who We Are“ aus dem Jahr 2016 hatte sich offenbar eine gewisse Ernüchterung bei den Musikern eingestellt. Erwartungen konnten nicht erfüllt werden, so wurde eine Neuaufstellung nötig. Als Ergebnis präsentieren Flash Forward nun ihr neues Album „Revolt“, das am 24.November über ihren neuen Label-Partner Uncle M Music erscheinen wird. Im Januar tritt die Band im Verlauf ihrer eigenen Tournee in Braunschweig auf.