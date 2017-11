Spielen ihr Tourabschlusskonzert im historischem Ballsaal des Lister Turms: Die Indie-Folk-Band Leaves & Trees aus Hannover.

Daheim in besonderer Kulisse

Leaves & Trees vor Tourabschluss im Lister Turm

06. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Anni Buhl

Die Indie-Folk-Band Leaves & Trees aus Hannover war in den vergangenen Wochen auf Deutschlandtour und machte auch einen kurzen Abstecher in die Niederlande. Den offiziellen Tourabschluss will die Band in ihrer Heimatstadt in einer besonderen Kulisse begehen, im historischen Ballsaal im Lister Turm. Für die Show am 18.November hat sich die Band ein paar Besonderheiten überlegt.