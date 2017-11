Beim Morsefest 2016 wurde das Konzeptwerk "Snow" erstmals in kompletter Länge live aufgeführt: Spock´s Beard in erweiterter Originalbesetzung freuten sich am Ende mit ihren Fans.

Live-Reunion für eine Nacht

Spock´s Beard führten mit Neal Morse „Snow“ auf

04. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Joel Barrios

Für Fans von Konzeptalben aus dem Bereich Progressive-Rock und Anhänger der Band Spock´s Beard und deren früherem Haupt-Komponisten und Sänger Neal Morse ist das Doppel-Album „Snow“ ein musikalisch schwergewichtiges Werk. 2002 erschienen wurde es in Original-Besetzung nie in voller Länge live aufgeführt. Bis zum Juli 2016, als sich Neal Morse und Spock´s Beard für eine Nacht wiedervereinigten und das Konzeptalbum im Rahmen des alljährlichen „Morsefestes“ in Nashville auf die Bühne brachten. Diese Performance erscheint in Kürze in verschiedenen Editionen auf Blu-ray, DVD, CD und LP.