Kompromissloser Rock´n´Roll zu zweit: The Grizzled Mighty um Ryan Granger und Faustine Hudson spielen im Verlauf ihrer Europa-Tournee Ende November in Hannover im Café Glocksee.

Erotische Riffs und Feuerregen

The Grizzled Mighty stellen sich in der Glocksee vor

04. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Stephanie Severance

Bei dem Rock´n´Roll – Duo The Grizzled Mighty soll besondere Härte und Kraft im Spiel sein, lässt man die Zeilen der Medieninformation zum jüngst erschienenen Album „Crooked Little Finger“ auf sich wirken. Dort ist auch von erotischen Riffs, Feuerregen, einem flammenden Vulkan und Thors Hammer die Rede. Erste Höreindrücke sind durchaus vielversprechend. Ende November ist die Band aus Seattle zu Gast in Hannover und wird zu einem Ruby-Tuesday-Abend im Café Glocksee erwartet.