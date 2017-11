Wenn am 11.November in Salzwedel 13 Bands im local-heroes-Bundesfinale auftreten, sind Ohrbooten aus Berlin als special guest außer Konkurrenz dabei.

Ohrbooten als spezielle Gäste in Salzwedel

Das local-heroes-Deutschlandfinale naht

03. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Sven Hagolani

Am Samstag, dem 11.November, steigt das diesjährige Bundesfinale des local heroes Newcomerwettbewerbs. Der Ort ist seit Jahren traditionell das Kulturhaus in Salzwedel. 13 Bands aus 13 Bundesländern präsentieren sich dem Publikum und einer Fachjury. Als besondere Gäste, außer Konkurrenz, konnten die Veranstalter die populäre Berliner Gyp-Hop Band Ohrbooten gewinnen. Für Niedersachsen ist die Oldenburger Band Fréros am Start. Die local-heroes Organisatoren betonen im Vorfeld, dass der Wettbewerbsgedanke jedoch nicht im Vordergrund stehe.