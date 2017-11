Bei der Fête de la Musique und dem integrierten "Circque Electrique" (Foto) herrscht in Hannovers Innen-und Altstadt alljährilich zum Sommeranfang am 21.Juni ein buntes Treiben.

Perspektive: Sommeranfang 2018

Bewerbungsstart für die Fête de la Musique

02. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Tobias Lehmann

Es wird nun draußen immer herbstlicher, windiger, nasser, kühler. Eigentlich ziemlich normal für Anfang November. Die Organisatoren der Fête de la Musique in Hannover haben aber bereits den Sommeranfang 2018 auf dem Schirm und rufen Musikerinnen und Musiker zur Bewerbung für das große Freiluftkonzert am 21.Juni 2018 auf. In Hannover hat die Fête de la Musique im kommenden Jahr zehnjähriges Jubiläum.

Seit 2008 ist es auch in Hannover Tradition, den Sommeranfang am 21.Juni mit der Fête de la Musique zu feiern. Oft mehr als insgesamt 1000 Musikerinnen und Musiker auf weit über 30 Bühnen und Spielflächen sorgen in Hannovers Innen-und Altstadt seit zehn Jahren für ein kunterbuntes Live-Musikspektakel. Vom Singer-/Songwriter über Pop-und Rock-Bands, Jazz-Formationen, Klassik-Ensemble, Orchester oder Chöre bis hin zu DJs reicht die Bandbreite und zuweilen auch darüber hinaus.



Die Organisatoren der Fête de la Musique in Hannover arbeiten bereits an der Jubiläums-Fête 2018. Derzeit werden unter anderem die ersten Entwürfe für Werbeplakate und Flyer gesichtet und diskutiert, wie man der Facebook-Seite entnehmen kann.



Der 21.Juni fällt im nächsten Jahr auf einen Donnerstag und am gestrigen Dienstag, dem 31.Oktober 2017 ist der Bewerbungsstart für Musiker und Musikerinnen erfolgt, die am 21.Juni 2018 in Hannover auf der Fête de la Musique auftreten wollen. Bewerbungen werden bis Mitte Februar 2018 entgegengenommen.



Auf der entsprechenden Website auf hannover.de können Interessierte ein Bewerbungsformular im .pdf-Format downloaden (Link siehe unten in der Infobox) .