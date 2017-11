Wünscht sich, dass man den Wert von Musik wieder mehr schätzt: Robert Mühlbauer, einer der Geschäftsführer von PPC Music und Leiter der PPC Music Academy.

Verändertes Informations-und Kaufverhalten

Ein Interview mit Robert Mühlbauer von PPC Music

01. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Sabrina Kleinertz

„Was gibt es Neues?“ – so ging man früher in den Musikladen seines Vertrauens. Doch das Kaufverhalten der Kunden habe sich über die Jahre stark verändert, so bemerkt es Robert Mühlbauer, neben seinem Bruder Alex einer der beiden Geschäftsführer von PPC Music in Hannover. Wir trafen Mühlbauer, der auch die Inhouse-Musikschule PPC Music Academy leitet, zum Interview.