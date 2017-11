Am kommenden Sonntag, dem 5.November treten Monsters Of Liedermaching in Hannover im Pavillon auf. Wir verlosen Freikarten in Form von Plätzen auf der Gästeliste.

Sitz-Pogo Sonntag im Pavillon

Wir verlosen Freikarten für Monsters Of Liedermaching

01. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Florian Berger

Seit 14 Jahren steht die Band Monsters Of Liedermaching für musikalischen Spielwitz, außergewöhnliche Texte und ein buntes Live-Entertainment. Bei ihren Konzerten und Festival-Auftritten stehen Spaß und Feierei ganz hoch im Kurs, vor allem beim Publikum, das zumeist in Scharen erscheint. Für das bevorstehende Konzert von Monsters Of Liedermaching am 5.November in Hannover im Pavillon am Raschplatz verlosen wir Freikarten in Form von Plätzen auf der Gästeliste.

Monsters Of Liedermaching sind in erster Linie eine Live-Band und so veröffentlichte man in den letzten Jahren Ton-und Bildträger, die Musiker beim oft launigen Wirken auf der Bühne zeigen. In diesem Jahr kam dann aber mit „Für Alle“ ein Studioalbum auf den Markt, das im Verlauf der aktuellen Tournee live vorgestellt wird.



Für das Konzert von Monsters Of Liedermaching am kommenden Sonntag, dem 5.November im Pavillon am Raschplatz verlosen wir 3 x 2 Freikarten in Form von Plätzen auf der Gästeliste.



Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, muss folgende Preisfrage richtig beantworten können:



In welcher der folgenden Bands ist Monsters-Of-Liedermaching-Musiker Pensen Paletti noch aktiv?



a) Die Schröders

b) Die arbeitslosen Bauarbeiter

c) Das Pack



Die richtige Antwort a), b) oder c) geht per E-Mail an die Adresse redaktion (ät) rockszene.de. Bitte Vor-und Nachnamen nicht vergessen. Einsendeschluss ist Freitag, der 3.November um 12.00 Uhr.



Darüber hinaus sind für das Konzert am kommenden Sonntag – Stand 31.Oktober- im Pavillon noch Karten im Vorverkauf zu erwerben. Weitere Infos über die Links unten in der Info-Box.