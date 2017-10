Geschichten aus einem regen Künstlerleben

Bruce Dickinson bringt Autobiografie heraus

31. Oktober 2017, Von: Redaktion

In der weltweiten Rock-und Heavy-Metalszene kennt man Bruce Dickinson seit Jahren als Sänger und Frontmann der Band Iron Maiden. Mit dem Titel „What Does This Button Do“ hat Dickinson kürzlich seine Autobiografie fertiggestellt, die in Form eines 450 Seiten starken Buches am 22.Januar durch den Verlag Heyne Hardcore veröffentlicht wird. Das Werk verspricht bewegende Geschichten aus einem regen Künstlerleben. Neben seiner Funktion als Sänger der Metalband Iron Maiden war und ist Dickinson auch vielfach anderweitig aktiv und engagiert, sei es als Flugzeugpilot, Romanautor oder Fechter.

In der internationalen Metalszene, auf den großen Bühnen dieser Welt gehört Iron-Maiden-Sänger und –Frontmann Bruce Dickinson zu den charismatischen Typen seiner Zunft. Seine Erfolge mit der Band sind weitreichend bekannt und eine beliebte Anekdote ist es, dass Dickinson hier und da die Band mit einem Jumbo-Jet, der „Ed Force One“ persönlich zu Konzerten fliegt.



Dickinson ist nicht nur ausgebildeter Pilot, sondern auch Drehbuch-und Romanautor. Einige kennen ihn auch als Radiomoderator, zudem war er früher über viele Jahre ein erstklassiger Fechter auf Weltklasseniveau.



Somit dürfte Bruce Dickinson in seiner Autobiografie „What Does This Button Do“ viel aus seinem abwechslungsreichen Leben zu berichten wissen. Der Heyne Hardcore Verlag, der bereits die Autobiografien von Lemmy Kilmister und Ozzy Osbourne verlegt hatte, betont, dass Dickinson das 450 Seiten starke Buch persönlich, ohne einen so genannten Ghostwriter verfasst habe.